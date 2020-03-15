「罷韓」來勢洶洶！國民黨主席江啟臣今15日(日)4首南下會韓閉門會談。。會後高市府發布新聞指韓國瑜市長與江啟臣主席等人針對多項大家關心的議題進行意見交換，尤其在防疫措施、市政內容、政策合作、黨務再造等議題方面都有共識要一起攜手合作。

根據市府新聞稿：江以行動來表達肯定及力挺韓國瑜市政成績並呼籲全黨要團結一致力挺韓國瑜，讓韓有更多的機會來服務高雄市民。江啟臣也指國民黨中央將會成立一個溝通聯繫與指揮作戰機制，整合立院黨團、執政縣市政府、縣市議會以及智庫，針對全國政策、地方議題進行趨勢研判，提前研擬因應策略並提出解決方案。

韓國瑜與江啟臣「韓江會」，媒體普遍解讀為國民黨因應「罷韓危機」開始要展開挺韓行動。惟網友在社群諷：「神仙也難救，沒救啦！」也有網友指韓早從其投入總統大選，就已被視為「心不在高雄」，高雄市民眼睛看得很清楚。更有網友透露說：不少地方基層有力人士當前討論的實已不是罷韓會不會過關的問題，而是「誰」要加入市長補選的戰局。

韓國瑜在總統大選慘敗後，雖然回歸市政想要讓市民有感，但事實上目前的政績大抵延續前朝市政，並無其市長選舉所宣稱要推動的任何亮眼政策。韓國瑜

今發布新聞指除向江啟臣說明目前高雄市的施政重心為「防疫第一、市政優先」，市政作為就是要讓市民有感外，他表示，高雄市過去建設落後其他五都太多，雖有擁有直轄市的地位，卻沒有獲得預期應有的發展，空有虛名不切實際，因此他特別拜託江與立院黨團，能協調中央爭取更多資源導入高雄市，在鬆綁法規、經費補助方面能夠給予高雄市大力支持，讓高雄市可以逐步擺脫沉重的財政負債，市政建設與市民福祉也可以大步向前！

有網友指韓沒有本事，一切都要仰賴中央，作不好市長全推中央。是這個意思吧?

國民黨主席江啟臣今係與政策會執行長林為洲委員、立院黨團書記長蔣萬安委員、高市黨部主委莊啟旺與韓國瑜進行近一個小時的閉門會談。江啟臣並指出，國民黨從基層開始出發，深耕地方是重中之重，尤其高雄市目前沒有區域立委，因此江會要求組發會及政策會，重新檢視並規劃沒有區域立委的縣市，要有不分區立委來進行責任區認養，讓服務零落差，落實國民黨以「民」為主的核心價值。