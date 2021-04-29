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每日國際焦點
澳洲為了維護亞太和平，將投入7.47億澳幣升級4軍事基地。
緬甸計畫以謀殺與叛國罪起訴抗爭人士，並轟炸東部克倫反抗軍。
俄羅斯驅逐斯洛伐克、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞外交官。
沙烏地阿拉伯王儲表示計畫出售1%沙美石油股權。買方可能為中國資金。
澳洲
為了維護亞太和平，將投入7.47億澳幣升級4軍事基地。
緬甸
計畫以謀殺與叛國罪起訴抗爭人士，並轟炸東部克倫反抗軍。
菲律賓
表示中國無權置喙菲國要在海域上軍事演習。
印度
阿薩姆省發生規模6地震。
北愛爾蘭
首席部長因黨內反對而下台。
俄羅斯
驅逐斯洛伐克、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞外交官。
美國
疾管署表示目前觀察疫苗與心肌炎無關。
巴貝多前工業部長因收賄洗錢遭美國判刑2年。
參議院通過限制甲烷排放。歐巴馬開始限制甲烷，川普取消，如今又恢復。
愛達荷州通過消滅90%野狼法案。過去野狼處於瀕危僅150隻，如今估計已有1,500隻。
委內瑞拉
軍方在哥倫比亞邊界與武裝集團發生衝突8士兵陣亡。
沙烏地阿拉伯
王儲表示計畫出售1%沙美石油股權。買方可能為中國資金。
伊朗
三艘船艦逼近美軍船艦，美艦開火示警。
查德
民眾抗爭要求民主遭鎮壓5死。
布吉納法索
軍方車隊26日遭襲擊，愛爾蘭籍野生動物保育人士、2名記者失蹤，28日確定被害。
索馬利亞
總統在壓力下放棄延長任期。
迦納
派軍打擊河川湖泊附近非法採礦。
福和會官方網頁：www.fratwn.org