新聞標題【民報】十分鐘知天下 2021/4/29
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十分鐘知天下 2021/4/29

福和觀點

 2021-04-29 14:00
福和會/十分鐘知天下
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●印太●歐俄●美洲●亞非●

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每日國際焦點

澳洲為了維護亞太和平，將投入7.47億澳幣升級4軍事基地。

緬甸計畫以謀殺與叛國罪起訴抗爭人士，並轟炸東部克倫反抗軍。

俄羅斯驅逐斯洛伐克、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞外交官。

沙烏地阿拉伯王儲表示計畫出售1%沙美石油股權。買方可能為中國資金。

澳洲

為了維護亞太和平，將投入7.47億澳幣升級4軍事基地。

緬甸

計畫以謀殺與叛國罪起訴抗爭人士，並轟炸東部克倫反抗軍。

菲律賓

表示中國無權置喙菲國要在海域上軍事演習。

印度

阿薩姆省發生規模6地震。

北愛爾蘭

首席部長因黨內反對而下台。

俄羅斯

驅逐斯洛伐克、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞外交官。

美國

疾管署表示目前觀察疫苗與心肌炎無關。

巴貝多前工業部長因收賄洗錢遭美國判刑2年。

參議院通過限制甲烷排放。歐巴馬開始限制甲烷，川普取消，如今又恢復。

愛達荷州通過消滅90%野狼法案。過去野狼處於瀕危僅150隻，如今估計已有1,500隻。

委內瑞拉

軍方在哥倫比亞邊界與武裝集團發生衝突8士兵陣亡。

沙烏地阿拉伯

王儲表示計畫出售1%沙美石油股權。買方可能為中國資金。

伊朗

三艘船艦逼近美軍船艦，美艦開火示警。

查德

民眾抗爭要求民主遭鎮壓5死。

布吉納法索

軍方車隊26日遭襲擊，愛爾蘭籍野生動物保育人士、2名記者失蹤，28日確定被害。

索馬利亞

總統在壓力下放棄延長任期。

迦納

派軍打擊河川湖泊附近非法採礦。

福和會官方網頁：www.fratwn.org

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