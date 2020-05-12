匹茲堡，曾經是美國鋼鐵生產的中心，現在卻成為另一個新興產業的熱點：人工智慧。她是卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）的所在地，自20世紀50年代以來，該大學一直在A.I.研究領域開拓。在過去的幾年裡，這座城市引起了矽谷科技巨頭們的注意，現在它成為各種新專案的東道主。

沿著莫農加希拉河（Monongahela River），在當地也被稱為the Mon ，是一條長130英里的河流，流經西維吉尼亞州中北部和賓夕法尼亞州西南部，在匹茲堡與阿勒格尼（Allegheny）河匯合形成俄亥俄河。匹茲堡就利用五大湖運來的鐵礦砂，加上西維吉尼亞來的煤，成就輝煌的鋼鐵時代。後來由於機器老舊，競爭不過人家，這裡沒落了！在匹茲堡貧民區黑澤伍德（Hazelwood）五千元美元可買到房子。

但機器人搬進這座城市，卻具極大意義。匹茲堡正在利用學校，尤其是卡內基梅隆大學的自動化、機器人和人工智慧方面的進步，來重塑自身，試圖創造一個高科技經濟城市。

從矽谷和其他地方吸引了數十億美元，這是一個值得歡迎的發展。效果是可見的。自動駕駛汽車，試駕是常見的景象。這裡是Uber公司無人駕駛的實驗場。新公路、停車場、消防栓、自行車道、人行道，一一沿河旁而建。此地綠色發展（Hazelwood Green）網站的期望是，人們茁壯成長的地方，生態條件再生。它是一個活生生的實驗室，一個實驗平台，推動匹茲堡不斷發展的創新經濟，為全方位的工人提供服務。它也是可持續社區發展的變革模式，適應和適應快速變化的市場和重塑社會的自然條件。Hazelwood Green基金會希望擁有一個收入混合的住宅區，擁有輕工業和以技術為中心的工作，以及慢跑道和其他便利設施。在社區裡，他們正在嘗試一項雄心勃勃的城市更新實驗，試圖挑戰匹茲堡過去70年許多振興努力留下的悲慘故事。

就像時尚餐廳外的線路一樣，市民們稱之為「機器人行」（Robotics Row）。雖然許多長期居民抱怨科技公司總部和測試設施附近的房價飛漲，但他們也會告訴你，這是他們一生中見過的最好的日子。

該地Mill 19的盛大開幕，這是一個令人驚嘆的研發中心，建造一座精進機器人組體製造中心（Advanced Robotics For Manufacturing Institute），有望重塑製造業。這座90,000平方英尺的計畫，完全位於前Jones和Laughlin鋼廠的骨架內，是三座建築中的第一座，最終將這座佔地178英畝的工業園區，固定在莫農加希拉河沿岸。Mill 19的工作重點是人工智能，自動化，機器人技術和其他與製造相關的創新。

但匹茲堡也面臨了一些問題，數十年經濟衰退，人口已減失五分之一，尤其是35至54年齡的青壯族流失，現面臨新的數位技術，這些機器人、人工智慧機器人、無人駕駛車隊，是否能拯救他們？或僅僅引進一些有錢的企業家、投資者、和高級科技人員集中的地方？

這等待明亮的人才和理念，轉進生產世代工作，也是証明二十世紀，強化研究力量，能進入經濟價值的考驗時代。Robot 和AI被認為破壞工作機會，或是相反的，創造更多就業機會。這要看各種經濟因素而定。自動化和機器人，在過去數十年，確實，讓人失去工作機會，特別是製造業。根據研究，1990到2007年，引進一個Robot 會失去6 個人的工作機會，讓這個期間將近67 萬人失去工作。可是技術的精進，使人增進收入，增加需求貨品和服務，這可能導致更多工作機會，這種情況被解讀為「生產詭論」（Productivity paradox），似非而是的説法。其實視地點和工作性質而定。

1900年，美國40%的人口是農民，現在不到2% 。1950年，製造業人口是24%，現在是9% 。這改變得快又深，使人難以適應。自動化，使25-54年齡群，無法適應這段改變，高比例的自殺、吸毒和酗酒。因為他們的出身不屬於貧民階級，只是對社會不滿，無法達到自己的期待，並比不上父母好，這可能要推責於自動化。但事實上，自動化使整體經濟發展更快、更廣泛。

一個以勞工階級為主的城市，對於年青人高科技者的遷入，認為是士紳化、中產階級的貴族化。他們的到來，重建後的地價和租金都上升了，致使較高收入者遷入，取代原有低收入者，這與原先的工人階級，有點格格不入。工人較期待是亞馬遜東部總公司的進駐。這種變化的設計，值得令人深思。