外交部長吳釗燮於美東時間4月9日以預錄影片方式，在美國華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）的線上研討會中發表專題演講，分享臺灣對抗武漢肺炎（COVID-19）疫情的經驗與國際合作成果。吳釗燮強調，「臺灣模式」與中國模式最大的差別，正是政府的透明與誠實。中國卻因其制度缺陷及政體本質而無法說出真相。「臺灣模式」提供民主國家防疫更好的做法， 籲請美國及各國支持臺灣參與「世界衛生組織」（WHO）。

吳釗燮表示，武漢肺炎疫情成為全球大流行，臺灣因為地理位置鄰近中國、兩岸往來航班及人員互動密切，再加上無法取得WHO第一手疫情資訊等原因，外界原以為新冠病毒會肆虐臺灣。然而，臺灣政府因記取2003年SARS疫情的慘痛教訓，透過超前部署和積極行動，將疫情對民眾日常生活的衝擊降到最低。臺灣具體的防疫作為包括：及早成立中央流行疫情指揮中心，並透過政府的充分授權，協調各部會採取追蹤檢測接觸者、隔離措施、防疫物資配發與增產、財政紓困方案等多重有效的防疫措施。

吳釗燮強調，資訊透明是臺灣防疫政策成功的另一個關鍵。臺灣政府每日召開記者會，向社會大眾詳細說明國內及全球疫情發展，也教導大眾防疫方法及知識。吳部長特別說明，「臺灣模式」與中國模式最大的差別，正是政府的透明與誠實。在臺灣，政府無法隱匿或扯謊，但中國卻因其制度缺陷及政體本質而無法說出真相。

在國際合作方面，吳釗燮說，上（3）月臺灣與美國簽署「臺美防疫夥伴關係聯合聲明」，兩國將提供彼此所需的重要防疫醫療用品，雙方並就疫苗、藥品與檢測試劑的研發與生產進行交流合作。此外，臺灣也加緊提供重要醫療物資給疫情嚴重國家的醫護人員，我國捐贈的醫療口罩即將運抵歐洲及美國，投入前線抗疫。另臺美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）近年來已成為促進印太區域國家的重要討論及交流的平台，外交部正在籌辦一場關於武漢肺炎的GCTF工作坊，將與各國分享抗疫經驗與最佳作法。

吳釗燮認為，病毒的傳播不分國界與國籍，WHO持續限制臺灣參與不合理，也不負責任。因為臺灣無法及時取得關鍵疫情資訊，可能造成全球衛生體系防疫破口的風險。其實在此次對抗武漢肺炎戰役中，臺灣有很多成功的經驗可以與國際社會分享；「臺灣能幫忙」（Taiwan Can Help!），不只是一句口號，更是具體的行動，臺灣已經宣布相關的國際人道防疫援助，印證臺灣確實能幫忙，也非常樂意幫忙。

吳釗燮說，中國政府在此次武漢肺炎疫情中積極向世界推銷威權體制有資源及能力控制疫情的論點，臺灣恰是中國論述的有力反證。「臺灣模式」證明，對自由與開放的民主國家而言，防疫有更好的做法，資訊開放、言論自由才是致勝的關鍵。我國有效控制疫情的「臺灣故事」能傳布越廣，威權政體就越難推銷其觀點。