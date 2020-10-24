談到光復節，台灣人很低調，很傷感，因為光復的日文就是「降伏」，1945年，太平洋戰爭終結，台灣既是日本軍的奴隸，更是日本軍的幫兇，我的祖父為了生活，當過日本軍伕，在南洋幫日軍挑軍火，替軍官洗衣服，還要躲避美軍追擊，很幸運撿回一條命，所以，聽到光復節，內心哭笑不得，要慶祝自己「被降伏」，還是慶祝自己「被得救」，祖父活到生命尾聲，還無法弄清楚這一段故事。

台灣是台灣人的

相反的，中國很高調，開始慶祝光復節，本來這件事和中國半毛錢關係也沒有，為了慶祝這個日子，國共兩黨還隔海互嗆起來，為了降伏台灣，爭奪功勞，問題就出在國民黨內部已經開始出現雜音，穿藍色衣服的「親共派」，為了替中共搶功勞，開始發聲說：「台灣是中國的」，這下子觸怒了中華民國派，例如林為洲，林為洲立委很生氣說：「如果中國還是不承認中華民國，那就中斷關係好了，變成敵人」，林為洲有所不知，中台交流目的是化敵為友，現在這個目標越來越遠，所以，回到敵人原點而已。

「中華民國派」認為台灣是中華民國的，於是，國共兩黨搶起正統生意，比賽大聲公。

10月8日，台灣在斐濟的辦事處，剛剛被中國流氓闖進來砸店，中國流氓事後表態：「因為看不慣台灣的青天白日旗」，簡單講：台灣這家店的店招牌，惹到中國大使館招牌了，如果換一張台灣旗，情況會不會比較好，沒人知道，打人的中國外交官說：「看到那張旗子，肚子有氣，就想進去打人」，果然，本來只是奉命拍照的任務，遇到台灣官員阻擋，演變成流氓打人，戰狼也一下子在國際間升級，變成打人的流氓，網路上調侃說：「台海沒有開打，斐濟先開打」。

本來，自己的店自己開，過去，中國店和台灣店，就算互爭地盤客戶，至少理解河水不犯井水，遇到國慶日，中國過完了，就讓中華民國過，中共外交官也就是例行公事，在門口拍拍照，交一下差，反正在外國領土，大家心照不宣，沒想到，這一次演變成「侵門踏戶」的治安事件，小國斐濟很難做人，台灣官員還啞巴吃黃蓮，不敢聲張，若不是外國人的「亞太報導」把事情揭開了，台灣社會還矇在鼓裡。

事實上，兩家店所販售的東西也不同，過去斐濟也買過台灣貨，現在開始用中國貨，哪一家物品比較好，大家心裡清楚，所以問題還是出在招牌上。

「兩個中國」出事情

「兩個中國」招牌不清楚，不只是外交單位搞亂，情治單位也搞亂，10月21日，調查局監聽六年，再度揪出三位已經退休的軍情局將校，從替中華民國效勞，一下子轉變成替紅色中國效勞，我看了所有台灣的報紙，比較正常的報紙評論相當一致，認為這三位老兄既然領了不算太少的退休俸，從年輕到老，吃中華民國俸祿，國家並沒有虧待他，現在替紅色中國效勞，實在不講道義，只有少數被稱為紅媒的媒體，替三位老兄抱不平說：「幹這種工作失手被捕，落在中共手上，台灣這邊也不會聞問關心，甚至搭救」，這句話有一半是事實，問題是：如何搭救？要給錢贖回肉票？還是拜託湯姆克魯斯去監獄救人？

這種媒體真的愛說笑，拐著大彎，改換議題，也能夠罵台灣政府，卻不去抨擊背叛國家的行為，他心中的國是哪一國，猜猜就知道了。

真正的事實是：兩個中國長期混淆，情治人員更是敵我不分，或者無法抵抗紅色金錢誘惑，這才是大問題，他們把馮京當作馬京來效忠。

特務這種行業，俗稱奸細，國民黨痛失中國大陸，基本的原因就是對紅色奸細不設防，幹這種行業，薪資比較優渥，出任務前已經寫好遺言，失手的時候，國家政府更不會承認，當事者本來就要有失手被捕的打算，有些硬骨頭特務，還會自備毒藥，拒絕敵人盤問。

紅色媒體習慣帶風向，把叛徒說成無辜者，把錯誤推給政府國家，為自己的叛變找理由，這種文章既不道德，動機更可議，指摘台灣政府的錯，說穿了，目的就是鼓動更多台灣的情治人員投效敵營而已。



調查局監聽六年，揪出三位已經退休的軍情局將校，涉嫌是替紅色中國效勞的間諜。圖／擷自公視新聞影片，民報合成