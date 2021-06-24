拜登總統在G7峰會上，提出了針對習近平「一帶一路」海外經濟發展模式，即「為世界重建更美好未來（Build Back Better for the World）」的方案來對應中國的「一帶一路」。圖／擷自PBS News hour影片

並非「少數國家所謂的體系和秩序」

中共不接受G7峰會、美歐峰會、北約峰會譴責與批判中國的「台海」安全問題、香港民主制度問題、維吾爾人權問題。2021年3月和6月，中共政治局委員、中共外事工作「舵把子」楊潔篪，兩度強調：這是中國的內政，中國政府不承認「少數國家主張的所謂體系和秩序」。

一般認為，德國在歐盟國家中算是親中的，但梅克爾總理也明確表明了其中的緣由。儘管她在會後表示，在應對氣候變化等問題上可以與中國加強合作，但「以價值觀為基礎的多邊主義」也是必要的。

德國外長馬斯指出：我們與中國的關係由三個部分組成：合作夥伴、競爭對手和系統性敵對者。不幸的是，我們發現，由於中國的行為，這種「敵對性」的比重變得越來越重。我們必須對此做出反應。他還強調：我們不僅擁有相同的利益，而且擁有相同的價值觀——人權、民主、新聞自由。這遠遠超出了北約框架，但這個原則同樣適用於北約：我們再次共同努力，維護有規則的國際秩序，是至關重要的。

謝大使表示：這些並非是「少數國家所謂的體系和秩序」，而這些原則與規範，本身是來源於二戰後國際人權憲章（International Bill of Human Rights），這些以保障人權為目標的國際公約與宣言，具體包括：《世界人權宣言》、《公民權利和政治權利國際公約》、《聯合國禁止酷刑公約》、《聯合國原住民族權利宣言》等十幾個公約。難道可以允許中國在香港大批拘捕、關押民主人士，在新疆可以任意關押維族人，及強迫他們勞動？難道國際社會執行與落實國際人權公約的規則與條文還錯了？



2021.6.15北約會議。圖／擷自公視新聞影片

為世界重建更美好未來

我們的問題是：拜登總統在G7峰會上，提出了針對習近平「一帶一路」海外經濟發展模式，即「為世界重建更美好未來（Build Back Better for the World）」的方案，中國的「一帶一路」不透明，而且夾帶著剝削和勒索。美歐提出來要做這一計劃，會非常的透明化，且會非常公正、人性化嗎？謝大使是怎麽看這一方案的？

在謝大使看來，「重建更美好未來」是拜登的競選主題，計劃簡稱B3W，這與中國的「一帶一路」有對抗的意思，就是與中國平行的政策計劃，幫助那些貧困國家的基礎建設等。

中國的「一帶一路」也在歐洲下手，除了希臘、匈牙利、波蘭、保加利亞、羅馬尼亞等，義大利簽約成為第一個加入中國「一帶一路」的G7成員國，歐盟自然反感，他們在戰略文件中將中國定義為「體制競爭對手」。現在對義大利來講，也是尷尬而為難，一言難盡，至少義大利也不想繼續惡化這種狀況，所以義大利已經表示會跟G7夥伴、歐盟一體同步，共同應對中國的「一帶一路」，這就是邪不壓正的典型。

中國的「一帶一路」所帶來的政治經濟衝擊，投資是作為「藥引子」。為什麽這麽說呢？從過去的一些項目來看，「一帶一路」的資金合同讓發展中國家債務負擔過度。這也是國際社會對中國「一帶一路」的嚴重批評之一，它讓簽署協議的國家處於依賴中國的狀態，讓北京對這些國家擁有太多的砝碼。澳大利亞、斯里蘭卡等一些國家，不時吵著、鬧著深受其害。而拜登的方案強調環保、反腐敗、及信息的自由流動，特別強調在項目資金合同中設有讓發展中國家避免過度債務負擔的條款。



中國的「一帶一路」讓簽署協議的國家處於依賴中國的狀態，讓北京對這些國家擁有太多的砝碼。澳大利亞、斯里蘭卡等一些國家都深受其害。示意圖／擷自網路，民報合成

謝大使表示：回到「為世界重建更美好未來」的方案，簡而言之：中國是大象，歐盟也是大象，但獨裁中國這頭大象是單一體制，只有4條腿，而歐盟大象有27國，乘2就是54條腿，還各有一雙象牙相干格，象尾還亂甩，要不是他們的象鼻多少還互相能通氣，不然就慘了。民主國家，自然會想法多、意見多，還得均衡各個國家的利益，但它的基本點一定比中國更為透明化，它的人道出發點一定比中國更為濃重和濃厚，但計劃得以施行和落實，還得注重經驗、管理技術和資金等方方面面。

1、從技術管理上來說，人類世界成規模的工業建設，及世界現存的大機器和企業管理模式等，起源於西方國家，這是他們的強項，有數百年的經驗積累。

2、從規劃投資開發來說，德國、法國等國家在中國和亞洲大批投資建廠一直都在進行，拜登方案的區別，只是私人企業投資與國家計劃開發的區別，再則就是地區地域的區別。

話得說回來，三十年前西方國家大企業、包括台灣香港的企業家們投資開發中國時，中國不也是從一窮二白起步的嗎？

結論是：拜登執政還不到半年，民主國家無論從意願來說，還是技術管理力量來說，特別是世人擔憂的投入資金問題，美國、歐盟難道不可以以國家集團為主體，並吸納私人大企業大公司加盟，還是那句老話，眾人拾柴火焰高。總之，亡羊補牢，猶未遲也。

台灣的關鍵角色不可或缺

應讓整個世界知曉，台灣對民主國家聯盟的重要，台灣對自由世界的不可或缺。

台灣的歷史地位與政治制度就是光鮮的主權名片，自1949年以來，台灣就是一個擁有獨立的政治軍事外交經濟等的主權國家，至今已經走過了漫長的七十二年，從威權統治到多黨政治，從1986年台灣第一個反對黨民進黨（不甩戒嚴法）正式成立，再到1992年的國會全面改選及1996年總統普選完成民主化，台灣的政治轉型完成了重大改變。無論是美國繼續執行的「印太戰略」，還是民主國家聯盟圈，特別是處在眼下國際民主體制與專制獨裁對峙的年代，台灣在國際政治中的地位尤其重要。

謝大使比喻道：我是個足球愛好者，這些天世人沈浸在歐洲杯的賽事上。一支球隊11人，有中鋒、前鋒、邊鋒、中場、前衛、邊前衛、中前衛、邊後衛、清道夫（自由人）、門將等，隊員們各司其職。若賽事發生狀況，或者紅牌罰下一人，或隊員受傷三人，超過了允許換兩人的限額，那場上就得缺一人繼續比賽，這支球隊鋒、衛等哪一個位子都可缺少，唯獨門將不可或缺，缺失了門將，門戶洞開，必輸無疑。

在當下動蕩的國際政局中，台灣的角色是這盤世界大格局的門將，失去台灣，「印太戰略」門戶洞開，「印太行為準則」便失去了支點，民主國家同盟也將四分五裂，這更是美歐自由民主價值觀的頹敗，民主制度將被專制獨裁摧毀。

謝大使表示：我一直強調台灣是屹立不倒的，自從小英總統執政以來，遭遇中共專制獨裁政府的全方位打壓、脅迫、恫嚇，解放軍軍機戰艦不間斷地環繞台灣武裝騷擾與威脅，盡管風浪肆意呼嘯，但是世人都聽到了，整個世界都看到了，小英總統一再表示：台灣堅守自由民主信念，不因風雨而動搖。這些年來，她帶領著台灣人民，在大國政治「民主與專制」的對決風浪中，意志堅定，克服困難，台灣一定會與民主國家聯盟攜手共進。

台灣的疫情與疫苗

當問及台灣新近的疫情和疫苗情況時，謝大使說道：台灣近期確實疫情有變，台灣畢竟是地球村一員，不是世外桃源，有疫情逆襲在所難免，但不能懈怠和忽視。過去的一年，台灣在防疫、抗疫與治疫方面都做得很好了，世人有目共睹，稱讚有加。然5月中以來，出現危急狀況，不容掉以輕心。但我深信台灣在小英總統的領導下，我們有信心、也有能力將防疫、治疫工作做好。

中國喜歡拿疫苗來做外交，一些國家向北京索要疫苗，北京便會開出條件，勒索對方，與台灣斷交或宣稱堅持一中政策及一中原則就可獲贈疫苗。

相比之下，前些天，日本贈送台灣124萬劑疫苗及美國政府捐贈的250萬劑莫德納疫苗先後抵達台灣。都是強調，疫苗捐贈不附帶任何條件，又稱台灣在全球市場獲取疫苗的工作上遇到不公平挑戰，尤其華府相信是北京當局出於政治原因阻撓採購，應予以譴責。

借此也談幾句我們的想法：我們工作生活在德國，都知道歐洲的疫情，6月20日德國的新增病例數是842人，累計約372萬餘人，最後7天的日均人數是1043。德國人口是台灣的四倍。荷蘭人口總數為1728萬餘，6月20日的新增病例數是686人，最後7天的日均人數是940。這些數據，是德國、荷蘭經過一年的持續努力，已達到了自疫情暴發以來最好的時期了，眼下德國、荷蘭等國業已全面開放，百姓們是一派歡欣鼓舞。

坦白地說，台灣已經做得很好了，我們對台灣有信心，一定能克服眼下的疫情危機，衷心地祝願台灣早日走出困境，恢復安居樂業的生活！



2021.6.20美國政府捐贈的250萬劑莫德納疫苗順利抵達台灣。圖／擷自AIT臉書

川普回歸怎麽辦？

我們的問題是：西方民主制度有不足之處，社會上已經有議論「怕川普又回來了」，謝大使對此有何想法？

謝大使說：我對民主體制有基本的信心。台灣是從戒嚴和白色恐怖下走出來的，我們有深切的感受，投下自己一票，是對國家命運與個人前途的責任。民主體制具備完善、修復與調整的機制，它不像專制獨裁政府，一人說了算，一人決定舉國的命運。美國不會出現這樣的狀況。不管是誰當選總統，相信美國人民都會作出正確的判斷，這是制度優勢。

其次，拜登執政半年不到，大家原來擔憂他針對「中國政策疲軟」，現在這樣的憂慮煙消雲散，而且拜登聯合民主國家陣營，一起來對付與制約習近平的專制獨裁，對野心外顯無疑的中國形成了圍堵態勢，成效明顯已見，這樣一步步推動和前行，世界一定會展現成果，民主最終會贏得勝利！

最後謝大使說：我相信兩句話，一句是別人的老話：邪不勝正！一句是我自己的新話：只要不放棄，就贏一半了！讓我們現在一起堅持奮鬥！將來一起迎接勝利！（全文完）