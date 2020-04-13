中國外交官企圖遊說德國官員，要他們公開稱讚中國的防疫表現，但遭到德國政府官員回絕。圖／Pixabay

據德國媒體報導，中國外交官企圖遊說德國官員，要他們公開稱讚中國的防疫表現，但遭到德國政府官員回絕，德國外交部並對各部會官員提醒並明確建議，不要順應中國的要求。

德國《世界報》（Welt am Sonntag）報導，負責對內安全情報工作的德國聯邦憲法保護局（Bundesamt fur Verfassungsschutz，BfV）表示，中國官員針對武漢肺炎疫情積極發動資訊宣傳政策，否認中國是疫情的源頭，突顯中國為西方國家提供援助的舉動，以塑造中國是可信賴的合作夥伴、審慎危機處理者的形象。

德國之聲提到，最近幾周，中國已經為義大利、法國、德國等多個歐洲國家捐贈或出售亟需的防疫物資，包括歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）等在內的許多歐洲政界高層人士都指出，在疫情危機中，中國積極援助歐洲，此舉具有擴張地緣政治影響力的企圖。

德國聯邦憲法保護局指出，中國一直在拉攏德國政壇重量級人物充當中國代言人，近年來，德國情報機關已注意到，中國官方試圖對德國政府官員個人施加影響力，北威州憲法保護局2018年報告指出，該州許多政府官員、職員都收到了大量的「接洽邀請」。

今年1月中旬，德國聯邦總檢察院即對一名德國外交官以及一名歐盟委員會公務員啟動反間諜調查，這兩人被指控為中國提供情報。