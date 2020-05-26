由大法官釋憲案，慢慢樹立司法的威信及信賴。另方面提升法官的司法熱情，先從改善訴訟拖延做起，此乃司改成功的指標作用。示意圖／取自Pixabay

1800年左右，美國馬布里（Marbury）、麥迪遜（Madison）訴訟案由首席大法官馬歇爾（Marshall）建立司法獨立、威信。讓美國終結政治惡鬥，建立良性慣例，值得台灣借鏡。東方國家如中國，政治惡鬥，結果連國家也賠進去，那是很糟糕的版本，放棄吧！台灣司改或憲改，別學中國宮廷惡鬥，應學美國建立良好制度或慣例。

過去由行政權掌控司法，所以司改失敗，從黃少谷到賴浩敏皆然。美國的大法官（Grand Justice）固然是總統提名同黨派的人，但經國會同意任命後，變成效忠美國及美國憲法的守護神。而且大法官又是終身職，所以能建立司法獨立及權力分立、制衡的功能。

法律的生命不是邏輯而是經驗

台灣的大法官釋憲案件向來眾所矚目，有一槌定音的終局效力。748號的同性平權婚姻案，及即將出爐的通姦罪是否合憲案，均對社會及婚姻產生巨大的影響。由大法官釋憲案，慢慢樹立司法的威信及信賴。另方面提升法官的司法熱情，先從改善訴訟拖延做起，此乃司改成功的指標作用。

裁判品質方面，應強化法官、檢察官、律師的法律素養及社會經驗，司改才能成功，因為法律訴訟就像「社會事的百貨公司」，誠如美國大法官霍姆斯所說「法律的生命不是邏輯而是經驗」。欠缺社會經驗，如何有美好的判決？這三種司改主角，如果不加強他們的法律功夫、社會經驗，司改將功虧一簣。