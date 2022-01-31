想要了解台灣人的原貌，你必須了解平埔人，了解平埔群像，你應該感謝三位日本人類學家，伊能嘉矩、鳥居龍藏、森丑之助，前兩位為台灣人孰悉，也讀過他們的作品，例如伊能嘉矩所寫的《平埔族調查旅行》，但是，森丑之助卻被很多人忽略。

森丑之助與前兩位學者不同：第一，森丑不是人類學本科學生，他的學歷是長崎商業學校畢業，卻對人類學產生濃厚興趣；第二，森丑的人類學研究集中在台灣高山族。

1895年，森丑之助隨軍隊來台，從此投入台灣原住民族的探查研究，或許因為與原住民長期相處，產生感情，很多人稱呼森丑為「台灣番通」，他在台灣原住民的調查研究中，成績豐富，曾經寫下；《生番行腳》，《台灣番族圖譜》，《台灣山岳景觀》等書。1900年，森丑與鳥居龍藏相約到阿里山旅行，兩人從塔塔加鞍部登上新高山（玉山），在台灣山岳景觀一書中，可以發現森丑也是個十足登山迷。

日本治台的困境就是「理番工作」，若以中央山脈為界，台灣原住民族占領台灣一半領地，清治時期，採取原漢分隔，漢人設置隘寮管控原住民，或者用土牛分界，在此之前的十年，台灣巡撫劉銘傳為了治理原住民，至少發動武力征伐幾十次，還是無法搞定原住民，所以，日本人來台記取經驗，早期政策決定用軟性教育訴求，因此，伊能嘉矩來台所賦予的任務，就是推廣番民教育，這三位人類學者都認為只要給予時間，台灣番民可以感化，回到文明世界，但是，日本政府無法等待，最後感化政策失敗，武力征服派佔了上風，終於造成這三位學者的失望。

1915年，花蓮玉里大分警駐所，發生原住民布農族頭目拉荷阿雷率民攻擊警察事件，日本和原住民雙方關係緊張，當時，森丑主張用談判方法處置事件，但是，日本政府堅決以武力解決，1923年，日本政府以談判為理由，誘騙布農族上當，屠殺了數十位布農族人，造成森丑內心很大傷害，1926年7月，日本政府把森丑遣送回日本，這時的森丑，因為對日本政府失望，罹患憂鬱症，搭上笠戶號輪船之後，森丑就消失了，後來有人在甲板上看到森丑的鞋子，很顯然，森丑投海自殺了，森丑是第一位為了台灣原住民尊嚴，不惜自殺的人類學家。

大分這場原民和日本政府抗爭，長達十八年，1933年，布農族才向日本政府投降，過去的大分，就是現在的花蓮卓溪鄉，如今，這個地方已經改成玉山國家公園的台灣黑熊研究中心。