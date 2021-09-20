歷經百年來的族群遷移與融合，台灣幸運地擁有多元族群，與彼此相融交織的文化底蘊。在這之中，桃園做為全國客家人最多的城市，客家文化淵遠蓬勃地存在桃園的客家聚落。「平安戲」是客家聚落的年度大事，透過大型慶典活動，結合對三官大帝的信仰、春祈秋報的習俗，也是農忙過後，客家庄聚集親戚朋友，邀請戲班表演，一起吃吃喝喝、感謝神明保佑全年豐收的重要慶典活動。

「年年都係太平年，年年都做平安戲，

就曉得順從个平安人，就曉得忍耐个平安人，

圍著戲棚下，看平安戲。」

客家詩人杜潘芳格的文字，描繪出秋收農忙之後，庄頭請來戲班、農民圍著戲棚觀賞平安戲的景況。在台灣，因應北中南收割時間的不同，也有「平安戲」與「收冬戲」的差別，前者多落在農曆8月15前後，像是楊梅三元宮、平鎮福明宮；收冬戲則多落在農曆11、12月的冬季，以中南部客家聚落為主。儘管時間不同，意義上都是慶祝秋收、酬謝老天的慶典，有時廟前還會有各式小吃攤販，是傳統客家庄的年度大事。

「平安戲」作為酬神的重頭娛樂，更是結合民間信仰與傳統戲曲的重要藝術表演。一般會從白天演到晚上，早上的劇碼以「扮仙」為主，例如八仙、財神爺等，營造出眾神前來庄頭，一起參與盛事的氣氛。下午的「日戲」以忠孝節義類型故事為主，例如《桃園三結義》、《義海千秋》等流芳百世的經典，風格中規中矩。晚上的「夜戲」則多為輕鬆動人、才子佳人的愛情故事，有《仙狐奇緣》、《田螺姑娘》等，甚至是經典的《梁山伯與祝英台》。



位於對街的「大觀台」是頭重溪三元宮的重要戲臺，座落在鄉里民宅間，關係密切。圖／賴智揚、鄒保祥

深諳客家傳統文化的陽明交通大學客家文化學院副教授羅烈師解釋，一般白天的酬神戲碼多以傳統四縣腔客家話詮釋，夜戲較輕鬆，演員會融入地方的海陸腔，與在地觀眾產生共鳴與互動。羅烈師笑說，隨著娛樂文化的改變，有的地方甚至會改編成當代的表演、或直接唱流行歌曲，「白天演給神明看，不能亂演，扮神仙也要好好扮；夜戲比較輕鬆，觀眾愛看最重要。」他強調，看戲自古以來就是一項娛樂，撇除傳統文化保存的目的，本身能娛樂到大家、放鬆一整年工作的壓力，才是搬演平安戲的箇中意義。





頭重溪三元宮主祀三官大帝，除了每年農曆八月十五前後例行舉辦平安戲，信眾也會組團至北港朝天宮進香。圖／賴智揚、鄒保祥

近年來青壯人口外移，傳統戲曲也不敵主流娛樂的吸引力，讓戲班的傳承與維生成危機，然而羅烈師仍抱持著正面的看法，「桃園是全國最多劇團與戲班的地方，過去常擔心演員高齡化，或競爭激烈、削價影響品質等，但至少平安戲的傳統還在，這一代的劇團也都力圖改善。」桃園至今仍保留演平安的傳統，今年10月、11月在大溪永昌宮、中壢仁海宮等地都將演出平安戲，傳承客庄文化活動。



桃園至今仍保留演平安戲的傳統。圖／賴智揚、鄒保祥

※本文轉載自 《桃園誌》No：75