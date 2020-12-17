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每日國際焦點

日本資安研究員協助非洲聯盟發現中國駭客入侵非洲聯盟監視器盜錄影片。

英國表示找到新疆強迫勞動的可信證據。

加拿大將首度派出太空人，參與美國2023年繞月計畫。

英國科學家發現英國的COVID-19病毒有關鍵突變，可能是擴散快速的原因。

日本

資安研究員協助非洲聯盟發現中國駭客入侵非洲聯盟監視器盜錄影片。

印尼

上周發起數次突擊，逮捕23名伊斯蘭民兵，以與2002年峇里島爆炸案有關罪名移送到雅加達。

中國

嫦娥五號攜帶月球土壤返回。

英國表示找到新疆強迫勞動的可信證據。

巴基斯坦

塔利班使節將抵巴基斯坦見總理及外長。

紐西蘭

皇家調查委員會期中報告發現1970~80年代，在國營與宗教收容機構的65.5萬名兒童中有有高達25.6萬名遭虐待。81%受虐者是毛利原住民。

阿爾察赫

控訴亞塞拜然在停火後還繼續抓捕阿爾察赫部隊。

英國

科學家發現英國的COVID-19病毒有關鍵突變，可能是擴散快速的原因。

塞爾維亞

俄國法庭宣判耶和華見證人成員因參與極端活動判刑6年。

美國

起訴肯亞出生的民兵阿比迪‧阿布都拉，計畫為索馬利亞聖戰青年軍規劃911式的攻擊事件。阿比迪於2019年7月在菲律賓被捕。

將首度派出太空人，參與美國2023年繞月計畫。

薩爾瓦多

與美國研擬協議，讓薩爾瓦多收容部分要前往美國的偷渡客人龍。

索馬利亞

反對黨寫信敦請土耳其勿運送武器給索國警方，擔心總統將在大選中用來鎮壓反對者。

奈及利亞

博科聖地承認綁架學生。

美國譴責綁架學生，調查博科聖地所言是否屬實。

重開四處邊界，將於12月31日生效。2019年奈及利亞稱為打擊走私關閉四處邊界。

伊朗

最高領袖哈梅尼表示，美國不會因為川普不在就停止對伊朗的敵對。

表示反對海事攻擊。表達先前沙烏地阿拉伯吉達港遭炸彈船攻擊事件非其所為。

莫三比克

總統表示伊斯蘭民兵攻擊造成57萬人流離失所。

福和會官方網頁：www.fratwn.org