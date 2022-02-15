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每日國際焦點

俄羅斯海軍於黑海舉行反潛演習，戰機巡邏白俄。美國將大使館從基輔遷到利沃夫，世界銀行、國際貨幣基金暫時移出部分烏克蘭人員

德軍增援抵達立陶宛

加拿大總理杜魯道因卡車司機反防疫抗爭宣布戒嚴，為50年來首度於非戰爭期間宣布戒嚴，上次為其父親擔任總理時代

土庫曼總統之子Serdar Berdymukhamedov確認參選接任總統

日本

外長與柬埔寨總理韓森之子會晤討論合作解決緬甸問題

南韓

開始施打追加第四劑疫苗

中國

核准輝瑞抗疫藥物Paxlovid

印度

鴻海宣布與Vedanta合作製造半導體

紐西蘭

1月房地產市場冷卻，中位數價格跌2.2%

印尼

浙江華友鈷業的印尼合資公司開始出貨首批氫氧化物沉澱物鎳鈷原礦至寧波

1月貿易順差預估因煤出口禁令大減80%

菲律賓

與阿聯簽訂投資協議，並啟動CEPA貿易談判

承認馬來西亞與愛爾蘭的疫苗護照

馬來西亞

人口達3240萬人，10年來複合年增率1.7%

新加坡

諾瓦瓦克斯疫苗取得期中許可

泰國

計畫3月重啟與馬來西亞邊界

緬甸

日本麒麟啤酒退出緬甸，將因此列損失466億日圓

阿富汗

塔利班稱美國總統拜登僅解凍在美70億美元資金的一半是不公正，若不歸還另一半將考慮改變對美政策

土庫曼

總統之子Serdar Berdymukhamedov確認參選接任總統

歐盟

與新加坡發表聯合聲明進行數位合作

英國

打擊犯罪行動中首度扣押NFT

法國

聖洛朗德拉-薩朗屈埃3層樓大樓爆炸起火7死

德國

波琴公用事業公司利用老舊煤礦坑作為地下儲水槽於不同深度儲存冷水熱水以作為社區空調用途

俄羅斯

海軍於黑海舉行反潛演習，戰機巡邏白俄

烏克蘭

美國將大使館從基輔遷到利沃夫

世界銀行、國際貨幣基金暫時移出部分烏克蘭人員

駐英大使一度提出不加入北約以緩和局勢，隨即更正，總統澤倫斯基表達繼續追求加入北約

白俄羅斯

美國呼籲國民因疫情勿前往南韓與白俄羅斯

立陶宛

德軍增援抵達

瑞典

宣布疫情已結束，停止所有防疫措施，停止大多數篩檢

美國

AMD宣布500億美元購併賽靈思

肯塔基州泰森食品養雞場發現H5N1禽流感

加拿大

總理杜魯道因卡車司機反防疫抗爭宣布戒嚴，為50年來首度於非戰爭期間宣布戒嚴，上次為其父親擔任總理時代

提供烏克蘭5億加幣，以及價值780萬加幣的軍武與彈藥

墨西哥

夸烏特莫克發生成群黃頭黑鳥突然從空中墜地許多死亡引起諸多揣測，專家表示最可能是有掠食者如老鷹在上空追逐鳥群造成

巴西

巴西銀行預期2022年淨利大增23.7%

阿根廷

乾旱氣候下科連特斯省野火延燒50萬公頃

以色列

資安公司ThetaRay授權金融犯罪偵測工具予阿聯馬士禮格銀行

阿拉伯族群以及西岸及加薩巴勒斯坦人募款1000萬美元為敘利亞伊德利布省難民建造住宅

土耳其

1月汽車生產年減14.7%至9.05萬輛，出口年減12.6%至6.78萬輛

埃及

正式加入國際能源總署

沙烏地阿拉伯

卡車叫車平台TruKKer於B輪募資募得1億美元，由阿布達比發展控股，以及沙烏地科技創投領投

阿拉伯聯合大公國

土耳其總統艾爾段14日抵達訪問簽署13協議

葉門

沙國聯軍轟炸沙那電信大樓

約旦

能源部長表示3月起將供電黎巴嫩

蘇丹

數千群眾抗爭反政變2死

巴林

以色列總理Naftali Bennett於14日抵達訪問

塞內加爾

分離主義反抗軍釋放上月俘虜的7名軍方士兵

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