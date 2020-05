美國共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)12日提出「2020年本土稀土議案」(Onshoring Rare Earths Act of 2020),要求對美國稀土產業提供減免稅收的優惠,鼓勵美國企業在美國生產稀土。圖/公有領域,取自維基共享資源

美國參議員提出議案,在美國建立稀土和其它關鍵礦物資源的供應鏈,減少並終止對中國的依賴。

美國共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)12日提出「2020年本土稀土議案」(Onshoring Rare Earths Act of 2020),要求對美國稀土產業提供減免稅收的優惠,鼓勵美國企業在美國生產稀土;建立資助計劃,為美國開發稀土等關鍵礦物提供實驗項目的開發資金;要求美國國防部把稀土等關鍵礦物的訂購合同授予美國國內的公司。

克魯茲參議員辦公室在聲明中介紹說,「2020年本土稀土議案」的目的就是,在美國建立國防科技與高科技產品生產使用的稀土和其它關鍵礦物資源的供應鏈,減少並終止對中國進口的依賴。」

聲明說,美國總統特朗普2017年12月簽署「確保關鍵礦物資源的安全和可靠供應的聯邦戰略」(A Federal Strategy to Ensure Secure and Reliable Supplies of Critical Minerals)的行政命令,授權美國內政部與其它行政機構協調,最終實現35種關鍵礦物的國內生產,其中包括17種稀土元素和4種電動汽車生產所需要的關鍵礦物(鈷,石墨,錳和鋰)。

克魯茲參議員在提出這項議案時表示,「我們作為一個國家,生產國防科技與支持我們軍隊的能力很危險地依賴我們是否能夠獲得幾乎全部在中國開採、提煉並生產的稀土元素和關鍵的礦物資源。就像中共威脅停止向美國提供中國生產的救生藥物一樣,中共也可能停止向我們提供這些礦物,極大威脅到美國的國家安全。『2020年本土稀土議案』將幫助在美國建立一個稀土元素與關鍵礦物的供應鏈,確保中國永遠也沒有這樣做的機會。」