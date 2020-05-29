第二次的全面執政的本土政權，揭櫫轉型正義大旗，泰源事件50周年，若能以對待鄭南榕烈士的規格，祭拜這五位民族英雄，則宣示了新國家、新憲法的理念，告慰政治受難者的苦難，這才是轉型正義的實踐。圖／民報資料照

1970年2月8日，五位泰源監獄的外役政治犯鄭金河、陳良、詹天增、江炳興、和謝東榮，為追求台灣獨立依計畫發動武裝革命。目標是先佔領台東富岡電台，播放《台灣獨立宣言》，號召台灣人起來推翻國民黨蔣介石的外來殖民政權。起義行動失敗後，五壯士向山區逃亡，到2月18日先後被捕，5月30日從容就義，在新店安坑刑場被槍決，從容赴死的台灣魂，足堪為台灣子孫的典範。

然令人遺憾的是，全面執政的本土政權，卻遺忘了泰源五烈士就義50周年紀念。

蕃薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠

當年五烈士是三十出頭的青春少年郎，滿腔熱血，挺身為台灣獨立建國開了第一槍，三個月後都被綁赴刑場槍決了。臨死就義前陳良先烈致阿母訣別信中道：「只是兒真歡喜走了這條路，減免了兒內心的苦悶。千言萬語請您不用傷心，要歡歡喜喜才是。該為時代犧牲的孩兒而驕傲。」白髮人淚送黑髮人，老母無人照顧，陳良卻力勸其寡母當歡喜且驕傲，動人之情操堪入英烈祠。

鄭金河烈士赴刑場慷慨就義前，猶聲嘶力竭對獨裁政權發出最後怒吼：「台灣獨立萬歲！台灣若嘸獨立，是咱這一代少年的見羞。」「阮要去啦，剩的著留給您囉！」在從容就義前一刻，仍不忘囑託後生晚輩，是對台灣人最沈痛呼籲。

烈士至純的行止，如以卵擊石、螳臂擋車，根本是以蚍蜉撼大樹，然此浪漫主義的情懷，知其不可而為之，如此寧死不屈之理想主義情操，唯求此生無愧地作一位道地的台灣人，即足以撼動台灣人之良心！「蕃薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠」，我們能做的就是接棒完成台灣人的民族大夢，烈士遺書：「一個人有生，也必有死，只是遲早而已。」他們視死如歸對抗強權，是台灣民族的典範。

為台灣獨立開第一槍，竟不為台灣人所知

在台灣孩子的歷史課本裡，沒有五烈士英勇的革命事蹟。中樞年年紀念鄭南榕烈士，並訂4月7日為言論自由日，鄭南榕亦言：「獨立才是台灣唯一的出路。」紀念南榕、紀念228及白色恐怖時受難的知識菁英，怎麼就忘了這幾位平凡卻勇敢的年輕人，他們是付諸行動實踐建國的英雄啊！

一樁感人的近代歷史，很遺憾卻被台灣人遺忘了，泰源五烈士，其生命的形態體現了建國就是台灣青年的天職；是啟發公民台灣主體意識、鼓舞台灣建國的典範；讓年輕人明白在台灣文化裡先輩們曾是如此看待自己存在的價值與意義；勇敢為新國家的誕生付出熱情，激起打拼做主人的反抗意志。

本土政權認證殖民政體，選擇遺忘泰源事件？

蔡總統的「中華民國台灣」「獨立自保」是延續蔣介石的「中華民國台灣」「反共保台」，台灣人民代代被殖民，400年來根本還沒有真正建立起自己的國家，「中華民國台灣」等同為台灣國家正常化注入病毒，台灣因而跟這個蔣政權所帶來的殭屍政體綁在一起，蔡總統的本土政權選擇以「我們共同經歷的70年」，承接並包裝了「中華法統」，以新的詮釋將殖民統治與台灣人民的民族壓迫捆成了命運共同體，因此當然選擇性地遺忘了泰源五烈士。

今2020年5月30日泰源五烈士慷慨就義50年，他們捨身建國的「台灣魂」能感動台灣子民，鼓舞建國意志？既然主流的本土政權選擇認同殖民統治而維持現狀，泰源五烈士的「武裝」抵抗、反民族壓迫的歷史自然不容於蔡政府，半個世紀的歲月是多麼漫長，令人心痛。

監察院調查報告還原泰源起義的歷史定位，僅止於此？

泰源起義是台灣民族獨立運動之壯舉，唯因武力抗爭色彩，被統治者污名化，幾經努力，監察院才從歷史的灰燼中翻出來，2018年「監察院」調查報告，終將此事件正式定調為「台灣獨立革命起義事件」而非監獄暴動，經多年努力，終於還給泰源起義事件正確的歷史定位。

然50周年紀念的日子，是民間在替政府辦紀念儀式，見不到檯面上的政治人物，媒體也漠不關心？試問台灣公民中有多少百分比認識五烈士？除非有一天本土政權願意站出來紀念他們，否則媒體不理會，檯面上重要的人物選擇閃避，是以人民對台灣獨立革命的歷史陌生，而教課書也不會記錄。

一個不懂的珍視自己烈士的民族，就是個軟骨的民族，「台灣民族同盟」原想邀請自稱為「務實的台獨工作者」的賴清德也放棄了。賴清德必須戒慎恐懼地當個稱職之副總統，任何和政治有關之活動，可能也要慎思。寫到這裡，深刻體認李前總統所言：「身為台灣人的悲哀」，不知道這句話蔡總統可有體會？

紀念泰源事件就是最有力的「轉型正義」

2020年的519是詹益樺自焚31年周年的紀念日，他不忍鄭南榕走得孤獨，在出殯的隊伍行至總統府前時，引火自焚，並撲向蛇籠鐵絲網上掛著「生為台灣人、死為台灣魂」的布條上。痛！見過那一幕的人，一輩子都不會忘，這才是「台灣魂」，然他跟泰源五烈士一樣，都被遺忘在歷史的廢墟中。蒼涼啊！第二次的全面執政的本土政權，揭櫫轉型正義大旗，泰源事件50周年，若能以對待鄭南榕烈士的規格，祭拜這五位民族英雄，則宣示了新國家、新憲法的理念，告慰政治受難者的苦難，這才是轉型正義的實踐。

然而蔡政府顯然不想面對聯合國2758號決議案一中的事實，因此以鴕鳥心態，繼續站在十字路口，致使許多原本就不太關心政治看不清事實的年輕人，自然也更不願看清事實。

從1970年五烈士就義到1989年鄭南榕自焚殉國，這中間有多少台灣年輕人在黑牢裡度過青春，甚至犧牲性命？前輩們提著頭顱拚民主、拚國家，前仆後繼不計其數，都是為了下一代，然而520就職蔡總統卻再提「中華民國台灣」，成為第一位拍板認證殖民政體的民進黨主席，民主進步黨政權能認知泰源事件這段歷史的意義？又享有權力的此刻對得起五烈士？