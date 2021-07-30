2021.7.30今天是前總統李登輝辭世一週年，總統蔡英文今天前往五指山軍人公墓特勳區，獻花、鞠躬致意，表達追思。她說，「台灣的民主之路，我們會堅定地走下去」。圖／擷自總統府flickr

今天是前總統李登輝辭世一週年，總統蔡英文今天前往五指山軍人公墓特勳區，獻花、鞠躬致意，表達追思。她說，「台灣的民主之路，我們會堅定地走下去」。

日本台灣交流協會台北事務所圖書室設立「李登輝文庫」專區，由李登輝基金會提供共約100本由前總統李登輝個人收藏的中日文書籍。

日本交流協會臉書寫到，李登輝是飽讀詩書的賢者，希望這些和李登輝共度了許多光陰的貴重書籍，能夠成為指引眾多讀者們的燈塔，同時也透過閱讀將這份日台間的羈絆傳承下去。

臉書上說，四季更迭，天上人間，一年過去了，很想念李登輝先生；希望李登輝能繼續引領大家，讓台日能長長久久的維繫這份難能可貴的友情。

由國史館主辦、李登輝基金會協辦的「關鍵一九九一：李登輝與台灣民主元年」展覽今天開幕，蔡總統到場致詞。

李登輝基金會舉行記者會，呼籲政府推動設立國家級李登輝紀念圖書館。總統府發言人張惇涵表示，李登輝是享譽國際社會的台灣民主之父，蔡總統及總統府支持設立紀念圖書館。

家屬期盼將圖書館設在徐州路台大舊法學院，總統府表示，李登輝為台大校友，亦曾擔任台大教授，總統府樂觀其成，相關規畫須經台大校方同意，政府也會給予必要協助。

日本前首相安倍晉三表達想來台灣祭拜，李前總統女兒李安妮說，安倍是日本政壇有影響力的前首相，與李登輝有深厚私誼，希望這件事可以順利達成。



日本台灣交流協會台北事務所圖書室設立「李登輝文庫」專區。 圖／擷自日本台灣交流協會FB