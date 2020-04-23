能夠有一個成功的醫療系統，所有參加者須要有同舟共濟的共識，還有醫藥教育。不僅是醫療界自身的教育，更重要的是教育到所有在健保系統內的份子，以被保人為主角，真正做到看護人和被看護人在一個平台上的境界。圖／陳惠卿

我目前被困在台北，想就「健保保費的大漏洞」表示一點意見。其實我自畢業就到美國，對台灣醫療制度的了解可說是像井底之蛙。但是文中提到「第六類」，似乎就是像我這樣的人。我自2017從美國工作退休，回台機會增加，在2018恢復國籍，半年後加入建保，現在每月繳749元台幣的保費。

常聽說，也見到，不少「同流」盛讚台灣制度既優秀又便宜，因此常回台作健康檢查或整治牙齒。看來改革方針也指向這一塊。如果提議要增加第六類的保費並取消出國時的停保，我毫無猶豫會舉雙手贊成。這一群組大概還保留在國外的保險，而其保費可能是大大多過749元台幣，靠近每月12002元台幣。用了服務，多繳一點健保費對應該是理所當然。對於這些人，取消政府40%補助及取消停保權益應該是可以接受的。

不過從另一角度來看，井蛙如我想知道的是第六類，和增加的第七類，到底佔了健保多少「便宜」？增加這兩群族的保費對健保的虧損能有很大幫助嗎？老實說，大概也有很多人像我一樣，參加健保之後，還沒有用過一次服務。我是到現在要買口罩才用了健保卡。我在美國繼續醫療保險，所有檢驗也還在美國做。主要原因其實是因為有「家庭醫師」的連繫，較台灣的系統可能多一點親切感和連續性。要找醫師或醫師助理資詢似乎也比台灣容易。相信如我一般，在台灣繳費而沒有消費的人應該也不少。

一般來說，「吃到飽」內存無可避免的危險。如果讓每個人繳五十萬台幣就可以去車行任選一輛車，不選高檔車的應該很少吧？ 同樣，繳了保費，即使了解沒有健康的保證，至少會感覺「買」了心安的權利。因此，為防萬一，能多看醫生，多有會診，多做檢驗，越貴越新的越好，多用新藥，多打點滴，總應該是沒錯吧？被保人存著這種心態，醫務人員沒有理由採取不同意來引動反感，醫院、檢驗所、藥界當然欣然同意。低效率的運用資源，恐怕是入不敷出的更大原因吧？結果是政府挑擔子直到健保產生資源恐慌的現象。

如果局限眼光只在一個小的漏洞，可能像是用手指塞住堤防上一個小孔就沾沾自喜覺得防止了淹水，卻忽略了坡防外水位已上升到即將越堤而過的程度。那就很不幸的本末倒了置。

能夠有一個成功的醫療系統，所有參加者須要有同舟共濟的共識，了解「劫富濟貧」的必要，也知道做太多可能引起不期的副作用，而且知道一些人吃很飽可能造成另一些人餓肚子。

要到達成功，最重要的還是醫藥教育。不僅是醫療界自身的教育，更重要的是教育到所有在健保系統內的份子，以被保人為主角，真正做到看護人和被看護人在一個平台上的境界。

也許我只是像瞎子在摸象，完全是偏頗之見。但是為了這個美麗的地方和一個相當成功的制度，希望一點淺見也能是一些貢獻。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台