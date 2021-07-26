東奧開幕典禮中，儘管司儀以「Chinese Taipei」 唱名、轉播字幕上也寫「Chinese Taipei」，但NHK資深主播和久田麻由子仍說出「台湾です（這是台灣）」！示意圖／擷自網路，民報合成

在「中國病毒」大肆虐下，2020年的日本東京奧林匹克運動會（東奧），延宕了一年，最近甚至遭到大多數日本人民呼籲取消下，終於在2021年7月23日晚間舉行開幕典禮登場了，其間，「Chinese Taipei 」代表團被排在第104順位進場，由盧彥勳、郭婞淳共同執掌大旗，最令人感到委屈的是：掌著與世界難民相似的奧林匹克五環旗加上那中國國民黨的黨徽，不過在「中華台北」進場時，有一幕引發網路及媒體熱議及報導，儘管現場司儀以「Chinese Taipei」（“中華台北”其實是”中國的台北”） 唱名、轉播字幕上也寫「Chinese Taipei」，但NHK資深主播和久田麻由子仍說出「台湾です（這是台灣）」，許多日本網友紛紛刷一排「台灣！」、「台湾です」，也有台灣網友表示「這是今晚最感動的4個字！」、「台灣加油！日本加油！」、「台日友好」，及「台灣」不少的媒體紛紛報導，讓不少的「台灣」人民感動興奮不已。另外，有眼尖網友發現，南韓電視台主播也說「台灣」選手進場，轉播畫面還介紹台灣「半導體與觀光業的發達」。

看了這世界囑目的東奧開幕儀式，其間這一段意外或驚喜地介紹「台灣」，在網路如FB及推特上有許多的傳播、按讚及評論，不少的「台灣」人民當然會「感動興奮」，但「台灣」人民更應該從「興奮」或「麻醉」中淸醒！否則就如同「精神錯亂」！

因為：

自己的名字不敢叫，

要別人幫忙叫！

自己的名字不敢改，

要別人幫忙改！

因此：

「台灣」人民應該感到「見笑代」啊！或是沒有骨氣也沒有尊嚴的「細漢」啊！所以「台灣」人民醒醒吧！自己的名字自己叫，自己的名字自己改！

做一個堂堂正正的台灣人

做一個尊嚴健康的台灣人吧！

「台灣正名」運動在日本產生偌大回響

而在「台灣」的電視媒體如T台或中字開頭的台，英文程度怎麼那麼差呢？明明寫著的是「China」卻講得是「大陸」！而我們所看到的電視台，在轉播「Chinese Taipei」隊在東奧比賽時：

民視、三立稱「台灣」

中天、TVBS 稱「中華」

真是令人迷惑！這明明是「中國的台北」，是連英文都看不懂嗎？或是「意識形態」？或是已經「模糊麻痺」了？或是患有「精神分裂」了嗎？

中國的央視及電視網路媒體，當然毫無羞恥的將「Chinese Taipei - 中國的台北」列入「中國」的隊伍及成績，「台灣」選手多年累積的心血及成果，竟然全部由對台文攻武嚇的「中國」所接收！真是情何以堪，悲從中來啊！

看看主辦國的日本國內，目前擔任台灣研究論壇會長、2020東京奧運「台灣正名」推動協議會幹事長的日人永山英樹長期在日本推行「台灣正名」運動，永山先生更從2016年2月即開始，號召日本網友支持「”台灣”就是”台灣”，台灣不是”中國”，也不是”中華台北”」的正名連署活動，回響十分熱烈，截至當年8月下旬為止，就突破5萬人，最後連署人數超過了13萬人！永山先生認為支持台灣的力量必須串連起來，才能向日本政府提議，讓台灣在東京奧運中以「TAIWAN」名義進場，雖然功敗垂成，但這「台灣正名」運動已經在日本產生了偌大的回響與熱情！在此，我們誠摯的感謝日本永山英樹先生及友人給予「台灣正名」運動的熱烈支持與愛護！



台灣研究論壇會長、2020東京奧運「台灣正名」推動協議會幹事長的日人永山英樹長期在日本推行「台灣正名」運動。圖／郭文宏，民報資料照

但在台灣，蔡總統及民進黨政府雖然完全執政，卻在「正名」上沒什麼路用？連在2018年11月24日「東奧正名為『台灣』」的公投前，卻被蔡總統所阻礙，結果當然沒有過！且「台灣」有怪𥚃怪氣不三不四的名字一大堆，不只是叫「我國」！也叫「中華民國」—Republic of China—其實是「中國共和國」！也叫「中華台北」 —Chinese Taipei—其實是「中國的台北」！在美國及不少國家的辦事處叫「台北文化經濟辦事處—簡稱 ”TECO”或“TERCO”」！在世界貿易組織（WTO），則叫「台澎金馬經貿實體」！就是不敢或不能向國際發聲，叫出母親乀名叫「台灣」？連自己叫什麼名字都不一致也搞不清楚？連自己的名字也不敢叫出來，以後還有誰會理你「台灣」呢？這究竟還是一個正常的「國家」嗎？

國際局勢轉變成對台灣有利

現在國際局勢正在大轉變中，因「中國病毒」造成了世界的大浩劫，經濟發展停滯且失業率攀升，及目前死亡人數已達416萬人，更遠超過第一及第二次世界大戰的總和，尤其是中國施放病毒若屬實，加上其軍事、經濟地大肆擴張，及對香港、新疆、圖博的壓迫甚至種族滅絕，除了一千多顆飛彈對準著「台灣」，且時時用軍艦戰機武嚇「台灣」，若美、日、澳洲、印度、歐盟等民主國家以軍事及經濟聯合「反中抗共」，甚至將「台灣」（因半導體、戰略位置）加入其印太戰略經濟及軍事的同盟夥伴，在這對「台灣」有利及相對安全的歷史絕佳時刻，「台灣」政府必須要真實而主動坦然地面對國際的事實及變化與歷史的真相，積極透過教育及媒體宣傳，並與公民團體配合以利推動正名運動：Let“TAIWAN”be“TAIWAN”，讓「台灣」成為世界民主的真實的「台灣」，深化「台灣國家正常化」的工程，確立「台灣生命共同體」，並將制定屬於台灣人民的新憲法，成為真正的自我「台灣」，及屬於台灣人民真實的國家！

我們更期盼所有台灣人民，正名必須從自身做起，也要從一般日常生活中來顯現來踏實，不能只靠外國友邦或友人或只求神明的保佑，來幫我們推動正名，自助而後人助，自尊而後人尊，因此，自己的名字自己改，自己的國家自己救，從這「東奧開幕叫『台灣』」的光榮時刻起，讓我們大家一起齊聲歡呼我們的名字叫「台灣」，更讓我們同心協力將「Chinese Taipei」正名為「TAIWAN」，以「台灣」之名光榮地參與未來奧運的舞台比賽，並發揚光大「台灣人」的奧林匹克運動精神與佳績，以博得世人的尊敬與讚許！



作者提出以「台灣」之名光榮地參與未來奧運的舞台比賽，並發揚光大「台灣人」的奧林匹克運動精神與佳績，以博得世人的尊敬與讚許！示意圖／擷自網路，民報合成