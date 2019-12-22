時代力量四年來在國會的表現，一如黃國昌的國會質詢與網路直播，完全看的見！而時代力量四年來所提的法案政策完全站在人民立場不靠攏財團，不被權貴或當權者摸頭，黨團主任陳惠敏是時代力量法案核心與最重要的掌舵手。

陳惠敏在民報之聲與談她從台大學生時期，就跟黃國昌一路從大學一起併肩作戰至今政治工作繼續併肩合作的理念與對台灣未來的想法…..

「小趙媽」趙云菁是高雄人也是正港的政治素人，但在咖啡界可是大有名氣，她也是2018年TISCA全國杯測師挑戰賽冠軍。趙云菁被時力以「在地青創」提名擔任不分區立委，不僅咖啡界傳佳話，也對年輕人是很大的鼓勵。

趙云菁從一個咖啡師到加入時代力量不分區立委候選人的心境轉折，尤其是在掃街的時候，又跟以前當志工有甚麼不一樣? 陳惠敏今周日與時代力量不分區立委候選人趙云菁在民報之聲與談，相關影音與錄音檔下周陸續在民報影音完整呈現。

「罷韓VS. 挺韓」昨在高雄南北兩區大遊行，陳惠敏昨和時代力量的夥伴們遵守主辦單位的要求，不帶任何政黨標誌、旗幟，甚至連認同Ｔ都事先請大家不要穿的在「罷韓」的五福路走完全程，陳惠敏說：感謝一路上有不少認出她的市民朋友，會趨前和她握手還說加油！但她都回答：台灣加油！

趙云菁本是一個護理師，為了家庭而創業經營咖啡館。其開頭有感也是因2014服貿事件318太陽花，時力後來成立在高雄競選總部的第一天，她第一時間就揹著小孩騎腳踏車開始當志工…..

趙云菁說，家裡以前是不談政治，年輕人總以為把自己顧好，就好，但當時發生服貿事件引起其關注，也在網路社群分享，當國民黨張慶忠半分鐘強行通過後，大家感到不可思議，她又擔心又失望！竟有如此荒謬事情發生，真沒有人出來阻止嗎?

接下來，就是學生和老師一起佔領立法院，那時對其而言感到很震撼！原來，還有人願意站出來，讓她也開始有信心，我們的未來是可以期待的。趙有感的說：「有了小孩，就開始會關心小孩的成長，我也會想要給小孩(未來台灣)甚麼樣的環境，隨後時代力量政黨成立，高雄要成立競選辦公室，她開始當志工。(待續)

預告篇結語

大家好，我是時代力量鳳山區立委候選人陳惠敏

我是時代力量不分區立委候選人趙云菁。請大家在20201月11日記得政黨票唯一支持⑥時代力量，在高雄市的鳳山立委候選人，唯一支持⑤陳惠敏。