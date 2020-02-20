日本疫情嚴俊，報稱為海上小武漢的鑽石公主號確診病患即將安排到愛知縣隔離治療，官員竟以「只要沒有像哥吉拉那樣大聲咳嗽的人，就不會傳染」超狂金句，希望消除民眾疑慮。圖/擷取自flickr

日本武漢肺炎疫情持續延燒，截止2月20日，鑽石公主號共檢疫出621例確診病例（包括2名死亡），全日本境內已有710人確診病例。其中鑽石公主號上確診感染武漢肺炎的乘客，將被送往日本愛知縣岡崎市接受隔離治療。日本厚生勞動省1名官員為了安撫民心，在岡崎市舉行的居民說明會上強調，「只要沒有像哥吉拉那樣大聲咳嗽的人，就不會傳染」，引起民眾不滿。

根據日媒報導，日本今天上午新增一名居住在福岡縣福岡市的60多歲男性確診感染武漢肺炎，這是九州地區第一起確診病例，下午在北海道與沖繩縣也各確診1例新病例。搭乘鑽石公主號確診後送醫治療的2名80多歲男女，也在今天證實死亡，另有1名厚生勞動省職員與1名內閣官房職員確診，這2名病例都曾上過鑽石公主號。

截至20日下午為止，鑽石公主號共檢疫出621例確診病例，包括2名死亡，還有檢疫官1例、救急隊員1例、厚生勞動省職員2例、內閣官房職員1例確診。另外5架撤僑專機共檢查出14例確診感染的乘客，其他還有包括觀光客的70例確診（包括1名死亡），日本共計已有710人確診感染武漢病毒病例。

由於鑽石公主號上確診感染武漢肺炎乘客，日本安排送往愛知縣岡崎市接受隔離治療，日本厚生勞動省官員為了安撫民心，消除當地居民疑慮，在岡崎市舉行的居民說明會上聲稱，新型冠狀病毒傳播主要是飛沫感染，沒有直接接觸的話被傳染的機率小，隨後爆出超狂金句，他說:「只要沒有像哥吉拉那樣大聲咳嗽的人就不會傳染」，在場民眾紛紛表示笑不出來。