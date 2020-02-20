日本武漢肺炎疫情持續延燒，截止2月20日，鑽石公主號共檢疫出621例確診病例（包括2名死亡），全日本境內已有710人確診病例。其中鑽石公主號上確診感染武漢肺炎的乘客，將被送往日本愛知縣岡崎市接受隔離治療。日本厚生勞動省1名官員為了安撫民心，在岡崎市舉行的居民說明會上強調，「只要沒有像哥吉拉那樣大聲咳嗽的人，就不會傳染」，引起民眾不滿。
根據日媒報導，日本今天上午新增一名居住在福岡縣福岡市的60多歲男性確診感染武漢肺炎，這是九州地區第一起確診病例，下午在北海道與沖繩縣也各確診1例新病例。搭乘鑽石公主號確診後送醫治療的2名80多歲男女，也在今天證實死亡，另有1名厚生勞動省職員與1名內閣官房職員確診，這2名病例都曾上過鑽石公主號。
截至20日下午為止，鑽石公主號共檢疫出621例確診病例，包括2名死亡，還有檢疫官1例、救急隊員1例、厚生勞動省職員2例、內閣官房職員1例確診。另外5架撤僑專機共檢查出14例確診感染的乘客，其他還有包括觀光客的70例確診（包括1名死亡），日本共計已有710人確診感染武漢病毒病例。
由於鑽石公主號上確診感染武漢肺炎乘客，日本安排送往愛知縣岡崎市接受隔離治療，日本厚生勞動省官員為了安撫民心，消除當地居民疑慮，在岡崎市舉行的居民說明會上聲稱，新型冠狀病毒傳播主要是飛沫感染，沒有直接接觸的話被傳染的機率小，隨後爆出超狂金句，他說:「只要沒有像哥吉拉那樣大聲咳嗽的人就不會傳染」，在場民眾紛紛表示笑不出來。