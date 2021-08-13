8月12日，中共六架軍機侵擾台灣西南航空識別區。同日，中共新任駐美大使、來美後不斷向美示好的秦剛，在美國國務院與副國務卿會面。這兩件事情，一件中共不僅挑釁了臺灣同時也挑釁了美國，而另一件很明顯是中共想跟美國恢復關係、表達友好之舉。同日發生這兩件似乎矛盾的事，讓人匪夷所思，其實這正在中共的政策邏輯之中。

近來，中共對內鎮壓、對外擴張的倒行逆施引起全世界民主國家的集體譴責和反擊。拜登上臺後聯合盟友，利用G7、北約、聯合國、東盟等幾乎每一個國際組織，對中共進行了有力的譴責和孤立，美國主導的兩場全球性大規模軍演劍指中共、聯軍大兵壓境，前日因中共人質外交審判無辜加拿大人，25國50多位外交官一起在北京抗議中共，這一切讓中共不免膽戰心驚、不得不作出改弦更張的姿態。面對壓力，中共開始以退為進、向美國示好。

接替以戰狼外交著稱的崔天凱，中共新任駐美大使秦剛一到美國，就頻頻示好。他抵達華盛頓後對中美兩國媒體說，他會努力與美國各界架起溝通、合作的橋樑，共同推動中美關係，重回正確發展軌道。與天天發推文挑戰美國的戰狼外交官們相反，秦剛不斷發推文讚美美國、尋求與美合作。秦剛發出他在上海錦江飯店前的留影，並附推文：「1972年尼克森總統訪華時中美聯合公報誕生地，重整行裝再出發」, 喻指他會努力重新啟動深陷困境的兩國關係。針對美國新冠疫情，他說：「我們兩國合作解決問題好不好？比如更有效的疫苗，幫助其他國家？」他在另一推文中說，中美兩國應該合作製造電動汽車以對付氣候變化。美國華盛頓史密森尼博物院發出推文紀念博物院成立175周年，秦剛又以推文回應：「史密森尼博物院，祝你175歲生日快樂。」秦剛從戰狼變熊貓，其變化之巨大，身段之柔軟，讓人驚詫。

中共對美軟硬兩手策略

秦剛變熊貓，其實是中共一手硬、一手軟，以退為進的緩兵之計、表面功夫。中共侵略擴張之本質，沒有絲毫之變化。這就是秦剛見美副國務卿之際，中共又派6架軍機擾台的原因。

8月9日，英文《南華早報》引述一位中共內部人士的話說，中共外交部和軍方因為戰狼外交而發生內訌，軍方認為正是咄咄逼人的戰狼外交才引來西方國家軍事圍堵，而軍方不會為外交部闖下的禍買單。該文還引述中國國際關係學院教授儲殷講話認為外交部將內宣與外宣錯亂，本來中共對內宣傳是戰狼，對外宣傳是熊貓，現在外交宣傳內外都是戰狼，犯了錯誤。其實《南華早報》的這篇報道，是故意把責任推向外交部門，中國的戰狼思維，每個部門都在執行。中共解放軍這幾年對臺灣、南海、釣魚島等極盡騷擾、挑釁之能事，是真正的行動戰狼。解放軍是真戰狼，外交部只是口炮戰狼。解放軍有什麽資格說外交部太過戰狼呢？其實該文就是在迷惑天下，以為中共對外交政策確實開始反省檢討、真的要改弦更張、從戰狼變熊貓了。

事實上，中共目前的外交政策，宛如二戰時日本的對美外交一樣，維繫表面的友好，暗地裡積極地準備太平洋戰爭。日本駐美大使對美外交極其友善，極盡讚美之能事，就在珍珠港襲擊爆發前幾個小時，他還和美方外交官在積極地談判。中共派副部長級大使秦剛，就是要執行這樣一種外交模式。以熊貓外交迷惑美國、麻痺美國，然後積蓄力量、伺機反撲，不惜以暴力達到中共自己狂妄險惡的目的。

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