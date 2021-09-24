英國政府警告最少五名在一宗香港國安法案件內被點名的在英人士，提醒他們避免前往與香港有引渡協議的國家。示意圖／Pixabay

香港一宗涉及外國制裁的國安法案件案情提及到不少外國名字，上月兩名被告認罪後，英國外交部聯絡那些被點名並且目前身處英國的人，警告他們要小心人身安全。

英國政府警告最少五名在一宗香港國安法案件內被點名的在英人士，提醒他們避免前往與香港有引渡協議的國家。

英國「對華政策跨國議會聯盟」協調人裴倫德（Luke de Pulford）對美國之音說，他是其中一名獲得英國外交部通知的人，他在9月7日收到外交部的電郵，邀請他參與有關問題的視像對話。裴倫德拒絕對記者談論詳細對話內容，但說這項警告反映英國「可悲地畏縮於中國」。

他說：「英國不但無法兌現對香港人的承諾，更對人們說他們不能去第三國，因為他們可能會坐牢，他們可能會被引渡到中國，原因是他們行使了本應在中英聯合聲明下受保障的自由。這是一個大笑話。」

裴倫德一直關注香港抗爭運動，他的名字曾出現於「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華兩人的案件中。兩人上月承認「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，涉及「推動外國制裁」香港官員。



英國「對華政策跨國議會聯盟」協調人裴倫德（Luke de Pulford）。圖／擷自維基百科，公有領域

布勞德：當局認為與俄羅斯比他們更擔心中國

據香港當局公開的控方案情提及，2020年8月，裴倫德與英國金融家比爾・布勞德（Bill Browder），希望與日本眾議院議員山尾志櫻裡會面，討論在日本設立《馬格尼茨基法》，用於制裁侵犯人權的官員。山尾志櫻裡提議去年8月12日進行視像會議，但由於李宇軒被捕，會議沒有進行。

布勞德有份參與在美國推動《馬格尼茨基法》制裁侵犯人權的俄羅斯官員。他對彭博新聞社確認，他在9月10日收到英國外交部的電郵，邀請他參與視像對話。

布勞德對彭博新聞社說，英國外交部認為他應該知道，香港的「國安法」不但針對香港人，還針對居住在香港司法管轄範圍外的人。布勞德說，英國官員向他讀出一份可以將疑犯引渡到香港的國家名單。

布勞德說，他自2005 年一直與俄羅斯對抗，但從未接過英國外交部負責俄羅斯事務的部門類似的電話。他說，如果這個情況不是顯示出英國外交部改善了他們與有政治爭議的人的溝通方法，就可能是當局認為與俄羅斯比較之下，他們更擔心中國。



英國金融家比爾・布勞德（Bill Browder）。圖／擷自維基百科，公有領域

英國外交部拒絕評論事件

布勞德和裴倫德都指出，英國外交部有聯絡到所有在李宇軒和陳梓華案件中被點名的人。根據消息人士說，最少有五人被聯絡。

一名獲邀會面的人向美國之音展示英國外交部聯絡他的電郵，但沒有談及會面細節。

英國外交部對彭博新聞社說，不便評論私人會面內容。

香港國安法生效後，先後有9 個國家中止與香港簽訂的引渡協議。現時尚與香港有引渡協議的國家與地區包括捷克、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、葡萄牙、新加坡、南非和斯里蘭卡。最近，香港與俄羅斯簽署」刑事事宜相互法律協助協定」和」移交被判刑人協定」。

中國與超過50個國家有引渡協議，但有些並未有生效，例如法國及澳大利亞。