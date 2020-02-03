武漢肺炎疫情升溫，引發口罩搶購潮，台北市副市長黃珊珊今（3）日宣布，北市府衛生局釋出20萬片戰備口罩，將優先發給傳染病應變醫院、隔離醫院及急救責任醫院，其中12萬片配發四大醫院，7萬由相關公會轉發給防疫基層機構，1萬給照護機構。

台北市衛生局今天表示，醫療(事)機構及照護機構是防疫工作的第一線，因疫情需要衛生局釋出戰備外科口罩給北市醫療(事)機構及照護機構；昨天上午10時，收到中央流行疫情指揮中心，所釋出的戰備外科口罩，加上衛生局釋出戰備外科口罩，合計配發20萬800片。基於戰備強度考量，這次戰備外科口罩優先發給傳染病應變醫院、隔離醫院及急救責任醫院。

此外，基層醫療(事)機構及照護機構因配合負擔防疫工作，也列為發放對象。以上述醫院防疫7天所需之口罩量，既有台大、北醫、北榮、萬芳醫院庫存不足，衛生局合計配發12萬餘片給4家醫院。配合防疫之基層醫療(事)機構，由相關公會轉發7萬片口罩，照護機構由衛生局發放1萬片。

衛生局指出，北市外科口罩仍有相當大的需求，這次釋出是因應第一線緊急需求，各單位仍強烈反映有口罩需求。北市醫療人力為全台之冠，投入防疫人力成本也為最高，北市已向中央流行疫情指揮中心提出需求，敬請呼籲中央機關釋出徵用口罩儘早配發給北市。

衛生局將在網站公告戰備口罩釋出訊息，並在今天10時開始發放口罩，請台大、北醫、北榮、萬芳醫院或接獲通知的相關公會，派員攜帶領用單、身分證明文件(例如國民身分證、健保卡或職員證等)，至市府大樓東南區2樓衛生局秘書室開標室領取口罩。