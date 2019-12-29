2020總統大選唯一的一場辯論會今（29）日下午在公視登場，親民黨總統候選人宋楚瑜左右開弓，批蔡英文總統被派系操縱，批國民黨不長進，還質疑，他離開國民黨時，國民黨有幾千億財產說，現在連薪水都發不出來，錢到哪裡去了？

第15任總統選舉候選人電視政見辯論會今天下午在公視舉辦，分為申論、4報一社媒體提問（中國時報、蘋果日報、聯合報、中央社、自由時報）、交叉詰問、結論4階段，經抽籤後，申論順序為中國國民黨韓國瑜、親民黨宋楚瑜、民進黨蔡英文，結論順序為蔡英文、宋楚瑜、韓國瑜。

宋楚瑜在申論時表示，民進黨不要國民黨化，很顯然，台灣升斗小民，對蔡英文執政很不滿意，2016年蔡英文說民進黨執政不會整碗捧去，但是結果呢？蔡英文也曾公開說，要終結政治惡鬥，總統的責任就是不要操縱族群對立，要團結國家，而不是像現在這樣操弄對立，難道人民只能被藍綠操縱對立嗎？程序正義有時比實質正義更重要，正義不只是過程，而且是價值，「好像我今天的稿子，是妳4年前幫我寫的？」

他批國民黨的不長進，簡直是到了匪夷所思的境界，韓國瑜說自己是百年的奇才，坦白講，國民黨的奇才還真不少，能夠在短短一年中大勝，搞得現在國民黨內鬥讓外黨的都看不下去，且許多黨產成了私產，國民黨黨產只是冰山一角，「我離開國民黨的時候，國民黨有幾千億的財產，現在連薪水都發不出來，錢到哪裡去了？」

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