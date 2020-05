美西時間5月7日上午9時、即台北時間5月8日0時,美國史丹福大學胡佛研究所台灣在印太地區研究計畫(The Hoover Project on Taiwan in the Indo-Pacific Region)舉辦一場視訊會議,主題是「台灣與武漢肺炎大流行:給世界的啟示」(Taiwan And The COVID-19 Pandemic:Lessons For The World)吸引了許多居住在北加州、美國及台灣,關心台灣在這次武漢肺炎肆虐下,遭受打擊人士的參與、上網視訊。過去史丹佛大學都是由,民主發展與法治中心台灣計劃CDDRL Taiwan Project,來推動有關台灣議題的論壇,該計劃已於2019年結束。自今年4月2日開始,改由胡佛研究所台灣在印太地區計劃,來推動台灣有關的論壇,節目精彩廣受灣區台灣僑社的讚賞和肯定。

當天在論壇發言者有:陳健仁副總統發表約16分鐘專題演講,隨後由史大醫療預防中心主任王智弘醫師、台灣交通大學科技法律學院院長張文貞、立法委員暨台大社會系副教授范雲、胡佛研究所研究員陳仁宜、美國國務卿科技顧問蔣濛博士、國務院海洋、國際環境暨科學事務首席副助卿莫爾等,依序發言每人約10分鐘,前後兩小時於11點整結束。整個會議全程採用,思科Webex視訊軟體,流程順暢。演講會由胡佛資深研究員戴雅門,擔任引言和結語;由胡佛研究所訪問學者譚安,主持介紹與談人。

陳健仁:

台灣在經歷過SARS慘痛教訓後,確立了「審慎以對、迅速應變、超前部署」三項防疫原則,並強調「臺灣模式」最關鍵的就是,確保民眾能有公開透明之資訊。這場疫情前所未見地打亂了,台灣人民生活與工作步調,全球經濟也遭受重擊。在全球化世界裡,台灣也無法倖免,但儘管台灣與病毒發源地近在咫尺,受災程度卻遠低於中國與其他許多國家,這是因為台灣從2003年SARS疫情汲取了慘痛的教訓,這17年來做足準備,才能妥善因應此次的疫情。現在我們一天已可生產超過1,500萬片,預計提升日產能至2千萬片。

台灣在處理疫情防禦過程公開透明,進而獲得人民的信任。反觀中共隱匿疫情、處罰吹哨者、制度僵化,造成政府與人民間的互不信任。所以台灣與中共在這次疫情防治模式,最大區別就在透明及誠信。在全球抗疫過程中,任何一個人都不能、也不該被遺漏,唯有透過密切的資訊分享及合作,才能贏得這場戰役。2009年至2019年,我們向世衛申請參與187場技術性會議,僅獲准參與57場,被拒率高達7成。缺乏即時資訊的交流將造成全球公衛體系的潛藏風險。

台灣這次抗疫表現卓越,藉由經驗分享,我們可以幫助國際社會為下一場疫情做更周密的準備。沒有人能預料這波疫情何時結束、下波疫情何時爆發。最重要的是,所有國家都必須汲取教訓,像台灣在2003年SARS之後一樣,採取周全防備措施。做為全球公衛界負責任的成員,我們將繼續分享台灣模式,盡力做出貢獻。病毒無國界、無關政治,只要我們團結,就能將之擊退、戰勝疫情。

王智弘:

肯定台灣在防堵疫情方面所作的努力,除了將健保系統與海關出入境資料庫整合,讓醫生看診時,可以得知病患的旅遊史,俾能做出更準確的判斷。而機場的檢測機制,更可以杜絕疫情的擴散。從移民資料庫系統,轉到全民健保系統,在一天就搞定了。另外在機場和碼頭接待病患,可想而知有許多旅客從各地來到,所以必須分辨風險的高低,他們要求旅客掃瞄條碼、填寫申報表格、填寫旅遊史、有無症狀發燒、並留下聯絡資料。

范雲:

提出三個關鍵字形容台灣公民社會的角色:

信任:政府不造假、不隱瞞,人民相信;人民會遵守防疫指揮、政府相信,政府與人民互信。

抗衡:抗衡與監督,如何平衡防疫與個資保護,一直是公民社會在防疫中的工作重點。

團結:政府與人民團結,向世界發聲,熱情響應捐口罩到有需要國家的活動。

陳仁宜:

台灣口罩外交,突顯軟實力,深化台美關係。今天早上看到一則新聞,科羅拉多州參議員柯瑞嘉德納的推特,他很得意推文說收到台灣捐贈的十萬片口罩。這種運作、手邊隨心順手的靈活應用,展現軟實力的作法,對加深關係極為重要的。

蔣濛:

2019年秋天期間,在中國湖北省武漢市某處,有類似SARS的病毒開始傳播,但到今天我們依然不知、仍在探察真相,關於在中國的病毒來源、疫情時程與死亡人數。國務卿龐佩奧最近,就盛讚台灣是印太典範及世界良善的正能量。國務卿三個月前,也特別強調告訴50州的州長,台灣是美國重要的商業及各領域夥伴朋友。

摩爾:

肯定台灣在公共衛生的表現,強調美國珍惜與台灣在衛生議題的合作,透過美台全球合作與訓練架構,由美國在台協會及由高碩泰所率領的台灣駐美代表處配合互動,這不僅是可能也是必要。台灣是一個尊重基本人權,享有強大的法治並具有透明度的民主國家。這種方式使台灣人民在應對國際健康威脅,應變更加靈活、創新和成功。

戴雅門:

稱許台灣擁有專業的公衛體系,並且在整合性很高的政府有很多位博士,從總統蔡英文開始,加上副總統陳建仁是公衛專家、也是前衛生署長,這引人矚目。台灣的名聲享譽世界,人們只要看看數據,就知道台灣領先所有先進國家。戴雅門表示,在不同的論壇與對話中發現,人們或許不知道台灣對抗疫情的完整故事,但是大家都注意到台灣成功管理疫情並阻絕病毒。迫於中國的壓力,台灣長期被孤立於世界衛生大會和其它國際論壇對話、合作與資訊分享之外,不但讓疫情危機無法有效處理,並且有損台灣尊嚴,也限制台灣對世界做出貢獻,這既不公平,也不必要,更不利於全球的公共衛生。

胡佛研究所位於美國西海岸,是一個非常重要的智庫,其創立宗旨:希望運用人類累積的社會文明、智慧結晶、及悲天憫人的真誠與愛心,來消弭戰爭、推動改革、締造世界永久的和平。賀伯胡佛,於1919年出資五萬美元給史丹福大學,用來支助儲存世人所收藏有關、第一次世界大戰的戰爭史料而成立,定名為「胡佛戰爭藏庫」(Hoover War Collection)。1922年異名為「胡佛戰爭圖書館」(Hoover War Library)。高達285呎的雄偉建築胡佛塔,終於在史大建校50週年、1941年落成。到了1946年,圖書館改名為「胡佛戰爭革命與和平學院及圖書館」(Hoover Institute and Library on War, Revolution and Peace)。1957年圖書館正式改名為『胡佛戰爭革命與和平研究所』(Hoover Institution War, Revolution and Peace)該名一直延用至今。胡佛是共和黨籍,於1929年3月4日出掌美國第31任總統至1933年3月4日。

智庫是美國民主社會政務官的養成所,由於美國政府部門,一直沒有專門培養政務官管道,也從未開設專門的高級行政人才訓練班,因此很多政務官就從學界和智庫學者裡延攬。而智庫學者若想要在最短的期間內,對公共政策制定產生最大影響的方法,就是被政府高層拔擢為政務官,直接成為公共政策的決策者。因為專家學者的專業知識受到重視,而且有朝之日又有可能成為公共政策的決策者,使得美國政府決策體系不但很分散,而且具有可滲透性。

美國文官制度的特色、及高層政務官的任命方式,使得華府的智庫有「影子政府」(Shadow Government)的誇張稱號,許多學者和新聞從業人員,也把華府的智庫形容成「影子內閣」 (Shadow Cabinet),每到總統大選後,就有人可能入閣的機會。川普政府現任美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅,就是典型現代版學者從政影子內閣閣員。他於1989年在加州大學爾灣分校,從事教學和研究工作,研究重心後來專注中國。2011年5月15日他所出版的「致命中國:中共赤龍對人類社會的危害」一書,受到川普的重視於是徵召他入閣委以重任。書中納瓦羅對中國所提出的批評與忠告,印證中國在這次疫情對舉世的隱瞞和虛偽。

台灣社會對於智庫運作,尚不熟悉也不普遍,但我們卻有自己獨創的八點檔政論節目,配合今日網路全球普及,海內外台灣人隨時可以上網,得知最新大家所關注的議題。名嘴們為了上節目,每天都得做足功課,才能言之有物、侃侃而談。其實台灣這次防疫成功,各家政論節目及平面媒體深入報導,都是功不可末,達到即早防範、充分準備、有效因應,讓疫情感染降到最低可能。台灣社會可貴處,就是公民道德的養成,政府行政決策透明,人民可以放心充分信賴政府。接下來要考驗的課題是,台灣何時能參與世衛大會等國際組織,我們到底要用什麼名義申請,是外力不允許台灣具名申請,還是我們自己根本就拿不定主意,還想有朝之日要入主中原?當國際社會都期盼台灣能分享剋疫心得時,希望政府能清楚透明地告訴人民為什麼不能?當人民與政府能團結一致時,那台灣要參與國際事務願望,才能事半功倍水到渠成。