精神醫學詞彙中有一個病症叫做「分離焦慮症」,通常發生在兒童時期,患者在必須離開依附對象時,會產生過度焦慮的情形。我在中國共產黨身上也觀察到非常類似的癥狀,他們很明顯深受類似的心理疾病所困擾,我稱之為「中國式的分離焦慮症狀(Secession Denial Syndrome )」。這種症狀只會出現在本身產生於分裂結果之下的中國共產黨身上,他們除了無法認知其實是自己造成了中國的分裂,更深信其他政體所享有的民主與自由會造成他們內部的分裂,因而產生了否認歷史事實與否定他國主權的病症。

「台獨頑固分子」

2021年11月,中共宣告要將台灣的行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、以及外交部長吳釗燮列為「台獨頑固分子」,指稱他們勾結外國勢力、破壞台海和平、並分裂中國,除了針對他們公布了一連串懲戒措施,還指出由於他們危害國家安全,必須終身背負刑事責任。像這種將欲加之罪強加於人的例子,就是他們患有中國式分離焦慮的最好證明之一。

在1912年中華民國成立的當時,世界上只有中華民國這「一個中國」。中國共產黨自1927年成立以來,一直無法如願摧毀中華民國政府,只能在1949年,把他們逼出原本的中國領土,於是中華民國政府飄洋過海來到被日本殖民統治了五十年的台灣島。

老二中國

1949年中國共產黨建立了中華人民共和國,我稱之為「老二中國」。這個「老二中國」脫離了原本的中華民國、篡位在其大部分的領土之上,建立了他們所謂的「新中國」。

由於國際間並不支持使用武力來實現分裂主義,因此直到 1970 年代,世界大多國家都拒絕對中華人民共和國做出外交承認,中國共產黨也一直否認自己實際上是分裂主義者的歷史事實。

在中國共產主義式的幻想敘事中,他們消滅了中華民國,創造了一個獨一無二的中國。他們對於中華民國仍然持續存在的事實視而不見,企圖將這個有著兩千三百多萬人口、主權獨立、人民享有民主自由,以及擁有驚人的高經濟成長率的這個國家從國際間消失。

台灣人到現在還保留著中華民國這個國名,是因為中國的武力威脅。從2005年開始,中國立了《反分裂國家法》來藉此「合法」壓制台灣人倡議自己主權的情況。

台灣,你的名字是……

為了避免與現今已經廣泛被稱為「中國」的中華人民共和國混淆,現在世界上幾乎每個人都將中華民國稱為「台灣」,包括中華人民共和國自己本身都是。基於中華民國遷台之後對於台灣的壓迫與專制統治,很多台灣人始終無法接受「中華民國」這個國名,也難以接受中華民國國旗與國歌。因為對他們而言,這些符號象徵了1949 年從中國大陸遷台的中國國民黨,以及台灣人之後所經歷中國國民黨統治之下長達四十多年的白色恐怖時期。許多台灣主權倡議者將所謂大陸人、外省人視為不請自來的外來者,他們撤退到台灣之後,強佔著分配不均的權利,專制貪腐,比之前統治台灣的日本人更難以讓台灣人民接受。他們的自我認同是台灣人,而非中華民國人。在中華民國總統蔡英文女士的2022年新年致辭中,大家都發現了,她隻字未提中華民國這個國名。

從中國戰敗而遷徙到台灣的「外省人」雖然當時占當地人口的比例只有百分之十幾,但這些少數人壟斷了所有政治權力,並將自己的語言和中國意識形態強加予當時的台灣本地人身上。經過數十年的壓迫與抗鬥,台灣人終於在90年代才算開始逐漸獲得了他們應得的民主自治之權利。

如今,外省人概念已隨著當初撤退來台的第一代的外省人一起逐漸消亡,而台灣的年輕一代對於中國的心理聯繫更是微乎其微。越來越多台灣人的自我認同是台灣人,而非中國人。台灣這個名字也在國際間越來越被廣泛認同,因為「台灣」這個名稱比起「中華民國」更能代表台灣人,這也是世界各地都已經認識並使用的稱法。

1912年至1949年間,中華民國政府仍然管轄著當時的中國,因此「中華民國」這個國名在那段期間是一個合理的名稱。時空流轉至今,中華民國的管轄領土主要在台灣島上,將名字改為「台灣共和國」或「台灣」不是更名正言順嗎?除了在地理定義上更為準確,對於外國人而言也比較不容易混淆,台灣人也不必再因為持著Republic of China的護照而被外國人認為你就是來自China而需要解釋半天。

中華民國國民們想要改叫什麼名字,這是中華民國的內政,與中華人民共和國無關,這既不構成分裂行為,也不需要背負什麼恐怖的無罪之罪。



做賊喊抓賊

由於中國共產黨強而有力的大外宣,國際間很少有人還記得,中華人民共和國實際上在是在1949年從中華民國脫離出來而產生的這個事實。中華人民共和國成為了中國,而台灣成為了中華民國。然而歷史上,台灣從未是中華人民共和國的一部分,所以台灣實際上不需要脫離中華人民共和國來宣布獨立。因此,中華人民共和國將台獨視為叛國或分裂國家的概念,有邏輯上的失誤。

至於中華民國,向來與中華人民共和國互不隸屬,兩者都是主權獨立的國家。中華民國有權捍衛其主權和領土完整,並在其民主政體下,讓人民作出自己的政治決策,這才是真正的愛國主義(patriotism)實踐。

一個崇尚民主價值的國家,如果其公民通過民主程序決定更改國家名稱或修改憲法,是這個國家的人民自己的事。干涉他國行使主權的那一方,才是造成分離主義的始作庸者。更甚者,自己原本才是從一個中國分裂出來的一個政體,到底誰才是叛國?誰才是分裂國家?讓我們交由歷史事實來判斷。

呼籲國際:公義理何存

國際間志同道合的民主國家必須站出來支持台灣基於民主價值而做出的所有決定。這個世界要鞏固民主價值的唯一途徑,是擁抱民主本身(The only way the world can experience a much-needed democratic renewal is by actually embracing democracy.)

捍衛台灣、反對被中國侵占、拒絕效忠獨裁政權的台灣人,卻被中國官方發出終身追捕的通緝令、貼上罪犯標籤,雖然許多可愛的台灣人苦中作樂,稱自己也想得到中共頒布的「頑固台獨份子」的罪犯身份,但這一切其實令人悲傷,這應該被視為國際間一件嚴肅的霸凌事件。

在香港「一國兩制」告終的借鑒之下,中華人民共和國這種恐怖情人的求愛方式更難讓台灣人接受他們的統一要求。年輕人要被關入監獄、新聞社要被關閉、公眾人物要被噤聲,誰會想投入這樣的懷抱?

我們必須在國際間不斷倡議、讓民主國家與人民們知道,是時候戳破中國的「一個中國」謊言、以及停止縱容中國的霸道了。全世界都應該認清兩個中國同時存在的事實,一個是民主的中華民國,一個是專制的中華人民共和國。民主不應該被屈服於專制霸道的中國式共產主義之下。如果台灣人團結起來,表達自己想把國名改為台灣的意願,從此告別兩個中國,那麼民主國家陣線就應該一起協力捍衛台灣人民的意願。我們不能對於台灣人所面臨來自中國的長期霸凌坐視不管,我們必須聯手對中國反擊,以經濟制裁、外交支援、以及聯合軍事力量來捍衛民主,這是治療中國式分離焦慮症的唯一解藥。