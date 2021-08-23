美國撤出阿富汗後，塔利班重掌政權，於喀布爾機場所出現的逃難潮，實令世人震驚。台灣面對如此的情勢，除須不斷強化自我防衛能力外，基於人道主義，也有必要對國際難民伸出援手。而此救援的前提，卻是須儘速建立難民法制度。

早在陳水扁總統時代，即有難民法的草案，但直至2019年，香港反送中運動後，如何讓受迫害的香港異議人士能迅速來台接受庇護，就使難民法的立法問題，再次浮出抬面。惟陸委會堅持，根據港澳條例第12條第1項，港人隨時可向內政部申請在台灣居留或定居，並無另訂難民法之急迫性。不過此條文卻將申請的資格、程序，甚至名額，完全委由內政部以辦法來補充，此等概括授權，實碰觸到法律保留原則的紅線。又根據目前由行政機關所頒布的相關辦法，其可以申請的對象與原因，不外是投資、就業或就學，不僅會受到嚴格審查，也肯定無法涵蓋至因政治因素尋求庇護者。

訂定難民法落實人權價值

故真正可以救急的依據，來自於港澳條例第十八條，即對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，我行政機關得提供必要之援助。惟關於所謂政治因素、緊急危害等，港澳條例裡，並未有更進一步較為明確的列舉，實易使主管機關為恣意認定。又關於申請程序，僅在港澳條例施行細則第二十五條規定，原則上必須報請行政院來為專案處理，除此之外，並無具體的申請資格、要件、資料、時程等等的規範，就使欲申請者無所依憑。更值注意的是，若有港民依此申請遭駁回，現行法制也未規定救濟程序，更未有相關的法律扶助，就可能使受難者陷入無處申冤的狀態。更重要的是，港澳條例肯定無法適用如目前的阿富汗難民，故基於人權的普世化價值，難民法的訂立，就有其必要性。

尤其目前有關難民申請、庇護與管理，竟僅是依內政部移民署組織法第2條第1項第9款的規定，完全委由移民署來決定，法定性嚴重不足，既易生恣意性，也無任何救濟管道，致有違法律保留之原則。

而難民法的制訂，必先解決所謂難民的定義。如依聯合國於1951年通過的難民地位公約第1條來看，外國人或無國籍者，因種族、宗教、政治等理由，而在居住國未受有法律保護，致有尋求保護的必要者，即屬所謂的難民。因如此的難民定義頗為廣泛，故於本國難民法立法時，就有必要為具體類型的例示，以免使主管機關有過大的裁量權。又在接受難民申請保護時，也得考慮國家安全與秩序的維護，就得在法條明文排除諸如恐怖主義、觸犯國際犯罪、殘害人權者等的許可，這又有賴與國際刑事司法機關的密切聯繫。

一旦通過申請，雖非同意其取得本國國籍，但根據難民地位公約，難民除具有居留權外，本國對其法律保障，也不能低於外國人，更不能為歧視。同時，難民的權利若受有侵害，更有權向本國法院提起訴訟。凡此規範，都是難民法立法時的上位指導原則。

總之，唯有堅持人權、自由與法治的價值，並實踐國際人道精神，才是保衛台灣免受外力威脅的最佳武器。



作者指出，早在陳水扁總統時代，即有難民法的草案，但至今難民法仍一直被擱置。示意圖／pixabay