武漢肺炎(新冠病毒COVID-19)疫情延燒全球,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(27)日宣布,目前台灣口罩供應量漸漸上軌道,將推出「護台灣 助世界」口罩響應活動,民眾只要上「全民健保行動快易通App」,點選將口罩捐出即可,可以具名,也可以默默行善。

陳時中表示,國內口罩供應量漸漸上軌道,在經濟部和各廠商「口罩國家隊」的努力下,口罩品質好、產量也穩定,為因應國際上的互助精神,將推出「護台灣 助世界」運動。

陳時中說明,進入「全民健保行動快易通」APP後,點選「健康存摺」圖示,點選「響應人道援助」,按下「我願意」,可以選擇公開姓名或默默行善。

陳時中說,這是個人可以買的數量而沒有買,就是14天9片的量,認為自己省吃儉用夠用的話,有餘裕願意捐出來,國家再根據國民的心意來衡量口罩醫療援助,讓全體國民展現心意,政府也比較能衡量國民心意到哪裡,根據大家的意願來捐助口罩,今年也是護助年(國際護理助產年/International Year of the Nurse and the Midwife),護理助人,也是護台灣助世界的意涵。