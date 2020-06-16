台灣連續多日「加零」，陳時中部長決定逐步解封，開始「防疫新生活」之前，作者主張要先審視社區是否已經建構新冠肺炎醫療照護有關的基層醫療網？示意圖／Pixabay

對新冠肺炎疫情台灣連續多日「加零」，指揮官陳時中部長決定逐步解封，開始「防疫新生活」，我心中有不少憂慮。

憂慮的是，對於這新興傳染病全世界未找到疫苗及真正有效療法，歐美疫情仍然沸騰，流行病學模型顯示另波感染虎視眈眈時，我們可以一下子放鬆自己，肆無忌彈地擠滿餐廳及風景遊樂區嗎？

特別從大陸禁止觀光客來台，台灣因禍得福；到武漢封城證實人傳人，台灣立即入境管制，到擋住一波又一波境外移入，以及人民恪守中央防疫指揮中心命令：勤洗手、戴口罩、保持社交距離，台灣可以說是全球新冠肺炎防疫的淨土，二千三百萬人口只有區區不到五百人確診，然而，其真正意涵卻是，絕大部份人沒有免疫力。

到目前為止，社區僅有零星感染個案，指揮中心集合全國疫調及照護能力，阻止進一步社區感染的發生，因此，台灣基層醫療體系真正的考驗尚未開始。

檢討這體系，從1995年開辦全民健保後，俗擱大碗，雖是世界各國稱羡的對象，但論量計酬的給付制度、薄弱的醫病關係、允許患者看病如逛夜市、醫療體系發展頭重腳輕、賺錢及業績導向而忽視公衞預防……而且社會大眾普遍認為，既已經繳了健保費，大可享受醫療照護的權益，忽視自己健康維護的責任，在這種醫療大環境下，如果防疫出現破口，很可能讓基層社區成為這隻漂浮不定、難以捉摸的病毒的溫床；2003年靠量體溫讓SARS病毒現身，順利阻擋不再在社區漫延，這次可能不那麼容易。

中央開始解封，逐步恢復正常生活，各縣市政府也紛紛跟進，基層社區如何解封？何時？何處？何人？由於各地情況不同，難有中央由上而下一致的規範。

我想提出一些概念，那是在2003年SARS之後，台大醫學院謝博生院長提出醫學教育改革，重視醫師養成過程「全人、全家、全社區」的學習；新港社區到現在一直是畢業後第一年住院醫師（PGY）的實習場所；多年來，我帶著PGY 醫師到廟口測量鞭炮燃放的噪音，追查PM2.5的濃度等對健康的可能傷害；也帶他們家訪，觀察鄕親生病時的就醫行為；調查學童上學前有否吃早餐、騎車有否戴安全帽等等各種生活習慣和疾病發生的關係，以及及早介入的方法，希望培養醫師具備社區預防醫學的基本觀念，而不僅僅在診所等候病患上門。

我們也共同討論「健康社區」的定義及其評估方法，藉以找到社區面臨的健康議題及介入方式，這概念或許可供基層社區在考慮新冠肺炎如何解封時的參考。

所謂「健康社區」，我的定義是社區民眾共同參與「營造健康生活共同體」的意願、能力及具體作法，健康程度的多少，在於發現問題及解決問題的能力；這健康社區生活共同體，我設定了四項目標：

1、可以透過各類自主性終身學習組織，持續發現危害社區健康的因素，提出解決方法，並且落實執行。

2、對外結合公私及專家資源，對內溝通協調整合，增強社區整體能力，以促進健康。

3、營造健康安全的公共空間，減少環境危害，形塑健康及永續的生活習慣。

4、經由弱勢照顧，滿足居民的健康基本需求，建立自尊與社區認同。

至於如何應用「健康社區」的理念評估何人？何處？何時及如何解封，有如下建議：

1、何人？

評估人的社區生活滿意度、民主素養(權利義務、法治觀念、及溝通協調能力)、終身學習態度、參與公共事務意願、健康意識、健康生活習慣、有否社區發展願景等等；另外，更進一步評估所參加的社區團體，如社區發展協會、長照2.0的據點、基金會、愛心團體、宗教團體等等的種類、數量，及其活動力、組織力、學習力、願景、整合及共識力等。

2、何處？

評估社區環境的生態、污染程度，以及社區監測、再生利用及永續發展的能力；社區有沒有容易造成群聚感染的熱點？公共空間中使用者導向的健康以及安全度如何？

3、何時及如何開放？

評估社區人口、職業分佈、家庭組成及經濟狀況，尋找並了解弱勢族群是否具備自我及家庭防疫的資源及能力。

社區是否已經建構新冠肺炎醫療照護有關的基層醫療網，其分流、分工、診斷、通報、照護、遠距醫療及後送體系等，及有否確實演練過。

面對意外事故或新興傳染病發生時，社區整體風險因素分析，以及相對應措施。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台