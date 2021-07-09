蔣經國的「崔苔菁」政策只對幾個人施恩，而其他台灣人還是扮演被統治者的角色，台灣人當然表達反外來政權。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

為落實中共總書記習近平倡導的「兩岸一家親」理念，推進兩岸關係和平發展與祖國統一，中共統戰團體「中華全國台灣同胞聯誼會」在漳州的閩南師範大學設立優秀台胞培訓基地，截至今年6月已培訓近三百名學員。在培訓過程中，教師會要求學員重溫入黨誓詞，也須學習領會習近平思想，掌握中共中央對台政策，認識當前兩岸關係複雜嚴峻，並肩負起對台工作的使命，未來須把完成祖國和平統一當成畢生志業。

針對中國的措施，國立成功大學政治系教授洪敬富受訪時表示，此舉乃「用台灣人統戰台灣人！」，中共積極培訓台灣青年執行對台統戰工作，這些人將來可能回台發揮影響力或滲透各行各業，當起兩岸融合發展的對接橋樑，遠比中國人來做更有效果，可能會對台灣造成深層影響。「兩岸一家親研究院」是專給共產黨收集調研台灣資訊的智庫機構，中共對台藉「兩岸一家親」旋律，讓台灣老百姓誤以為這是善意，基本上就是兩手策略，一方面軍事威脅恫嚇，另一方面「軟的更軟」，以利促統戰工作。

蔣經國以「崔苔菁」制台

一樣受過共產黨的訓練，但輩分遠超越目前中共這些人的蔣經國，其手段就遠比目前的中共高明。蔣介石是軍閥出身，有打戰的手段，卻沒有治國的能力，以鎮壓手段對付台灣人，「壓力鍋」早晚會爆，蔣經國在蘇聯受過共產黨的訓練，知道如何應用手段對付反對勢力，他為了達到「以台制台」的手段，乃推動「崔苔菁」（吹台青）政策。

蔣家王朝不只是獨裁政權，還是殖民政權，將台灣當作殖民地，台灣人與中國人不平等，催生了反對勢力，蔣介石就以槍桿子鎮壓，只是反對勢力並不屈服。到了蔣經國年代改變策略，施展「以台制台」策略，乃推動「崔苔菁」政策，重用少數台灣人，以台灣人來整治台灣人，只是黨外勢力越來越大，「崔苔菁」政策結果失敗，中國想利用一些年輕人來統戰台灣，怎麼可能？

要了解蔣經國的「崔苔菁」政策為何失敗，應該先了解一件奇怪的現象，台灣人本來厭惡日本，可是蔣家來了之後，卻讓台灣人懷念日本，為什麼？因為有中國國民黨政權當對照組，才讓台灣人覺得日本相當好。日本承認在台灣實施殖民統治，而積極要終結殖民統治，對台灣人釋出善意，尤其是到第二次世界大戰期間，日本已將台灣人當作自己的同胞。中國國民黨不承認殖民統治，當然就不能終結殖民統治。

蔣經國的「崔苔菁」政策只對幾個人施恩，而其他台灣人還是扮演被統治者的角色，台灣人當然表達反外來政權。日本不必推出「崔苔菁」，只對全體台灣人表達善意，就感動台灣人。中國表示「兩岸一家親」，還肉麻兮兮地說血濃於水，卻時時刻刻在陷害台灣人，今日還阻礙台灣購買疫苗，間接的以武漢肺炎毒害台灣人，竟想以培訓幾百個台灣青年來統戰台灣，做夢！