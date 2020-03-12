經濟部今天表示，如果每人都勤洗手，估計每日將增加48萬噸用水，不過，2月份自來水用量沒有明顯增加，呼籲大家要勤洗手，防疫用水無須擔心。圖/取自經濟部報告

為了防疫，政府大力宣導勤洗手，每天會用掉多少水?水夠用嗎?經濟部今天赴行政院會進行水情報告指出，如果每人都勤洗手，估計每日將增加48萬噸用水，不過，2月份自來水用量沒有明顯增加，呼籲大家還是要勤洗手，防疫用水無須擔心。

經濟部表示，去年9月迄今降雨低於平均值，該部已提前應變，加強節水，自去年6月以來已召開28次水情檢討會議研商因應對策，採取水庫放水總量管制、跨區域供水調度、農業節水灌溉、自來水減壓供水及產業節水等因應作為，並配合天候狀況施作人工增雨，目前各主要水庫蓄水量約達3成5以上，整體而言與去年同期相當，農業、民生及產業均正常供水。

經濟部指出，時序進入春雨期，氣象局預報3、4月降雨正常至偏少，將與農委會等相關部會及地方政府、供水、用水單位，依降雨情形，於必要時進一步加強節水力道，以不影響民生、防疫用水、維持作物耕種及產業生產為目標。

根據經濟部水利署估算，全國約2380萬人若每天多洗10次手、每次用掉2公升自來水，每天將多用掉48萬噸水，佔自來水用量4%，不過2月份自來水用量沒有明顯增加；呼籲民眾依照中央流行疫情指揮中心建議勤洗手，防疫用水不用擔心。

行政院長蘇貞昌今（12）日在行政院會聽取經濟部「水情現況與展望」報告後表示，面對水情，政府要預作準備，做好跨區調度、水庫總量管制、自來水常態減壓、強化灌溉管理等各項措施，以達「遇枯不缺」的目標，未來水情掌握，還請交通部氣象局隨時提供最新氣象預報，經濟部應視春雨及梅雨實際降雨情形，滾動檢討、機動應變，以5月底前保留一個月以上用水為目標。

蘇貞昌表示，各地春耕插秧即將陸續完成，請經濟部持續與農委會合作，加強相關措施，對於今（109）年第一期稻作轉旱作，提供每公頃最高8萬7千元獎勵，以減少枯水期用水需求，請持續向農民宣導，以兼顧民生及工業用水需求。儘管武漢肺炎防疫工作是當前政府最重要任務，但各部會重要職掌業務，如防堵非洲豬瘟，以及今日提報的穩定水情各項例行要務，仍請各部會持續緊盯。

蘇貞昌指出，政府執行節水措施，自去（108）年6月起至今年2月底，共計節水5.3億噸，去年自來水漏水率改善，已降至14.49%，也超過原預期目標（14.75%），這部分的年節水量已達 2.3 億噸，後續請經濟部督導台水公司及北水處持續努力。

蘇院長進一步表示，各項重大水資源工程也請加速辦理，包括今年底預定完成的桃園至新竹備援管線、雲林湖山水庫第二原水管工程。另外，石門水庫阿姆坪防淤隧道、南投烏溪鳥嘴潭人工湖、翡翠水庫原水管等，務必如期如質完成，將有助彈性調度水資源，讓供水更加穩定。