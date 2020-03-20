針對立委質疑，有網軍帶方向，導致全台賣場爆發掃貨潮，法務部今（ 20）日表示，已約談3人移送地檢署偵辦。圖／林冠妙

武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情嚴峻，確診人數突破百例，引發民眾搶購民生物資，針對立委質疑，有網軍帶方向，導致全台賣場爆發掃貨潮，法務部調查局今（ 20）日表示，已約談一名北部張姓民眾及某協會負責人等3人，坦承是翻譯國外網路訊息，將依法移送地檢署偵辦，並將持續追查是否有境外假訊息勢力介入。

法務部調查局表示，近日網路謠傳「收到重要情報，請大家儲備1個月份左右的糧食和生活必需品，而且立刻提領所有存款」假訊息，嚴重造成民眾恐慌及大賣場搶購民生物資囤貨亂象。

調查局假訊息防制中心追查後發現，這則假訊息是北部張姓民眾在 PTT 張貼，今天約談張員到案後查知，是其蔡姓表哥自網路截取國外網路訊息張貼在家族 LINE 群組外，另一方面，調查局溯源查知，該訊息最早是在某「新文化推廣協會」網站上張貼，經同步約談該協會張姓負責人到案說明，坦承來源是由該協會翻譯國外網路訊息。

調查局指出，除將依銀行法第125之1條散布流言損害銀行等金融機構信用移送地檢署偵辦，及社會秩序維護法第 63 條第 1 項第 5 款函送裁罰外，並將持續追查是否有境外假訊息勢力介入，意圖利用民眾疫情恐慌心理干擾社會安定及物資供應。

調查局強調，中國武漢肺炎疫情日益加劇，國內陸續確診餘百位武漢肺炎相關病例，居家檢疫及隔離人數也不斷攀升，網路平台流竄「搶購物資」及「提領銀行現金」等不實訊息，造成社會大眾人心惶惶及蜂擁搶購物資的「蝴蝶效應」，除呼籲民眾不要聽信不實訊息囤積民生物資外，也提醒國人切勿再轉傳不實物資缺貨訊息以免誤蹈法網。