紀念8月11日這一天。

五點被貓叫起床，颱風過境，一夜風雨已經間歇。

趕搭第一班高鐵到台北，從車站步行到台大，先到李登輝先生追思處致意，然後搭車到地方法院開庭，這次再議的偵查庭「加註和解」，所以原告「中天電視」的律師也來了，通常，偵查庭很少有原告在場。

荒謬的言論自由法庭

檢察官詢問完畢，原告律師表示本案已經和另一位被告「三立電視主持人」和解，所以，也願意和《民報》洪先生和解，法官表示給原告五天時間談和解，我不置可否，庭訊終於結束。

這個官司起因2018年12月22日我在《民報》發表的〈 無知是通往奴役的道路 〉這篇文章，台灣解嚴之後，言論自由風氣大開，但是，紅色媒體夾著龐大金錢力量，可以用官司侵擾當事人，讓你疲於奔命，讓你投鼠忌器，不敢發言，這是自由社會，另一種用金錢對言論自由的箝制，在台灣想要做盡職「吹哨人」，提醒國人注意紅色滲透的厲害，我知道這個代價是必須付出的，想到8月10日在香港被逮捕的《蘋果日報》老闆黎智英，我的處境還算幸運，如果在中國或香港，無邊無際的國安惡法下，我可能被失蹤了，連官司也無須打，黎智英說：我不會逃跑，永遠和香港一起奮鬥，如此真男人，令人感佩。

下午參加永興醫師在台大校友會館的新書發表，可以沾永興醫師的光，一起發表我的新書《一個人的行腳》是我的榮幸。

如果說：永興醫生的命運波蘭壯闊如同大海，那麼，我只是一道彎曲小河，看似平安，其實危險，我的命運多次和死亡交錯而過，能夠活下來，確實要感謝上帝。

我和永興是同時代的人，永興喜歡文學，卻誤入醫學，我從小喜歡醫學，卻誤入文學。幾十年媒體工作，一半時間是社會工作，在雄中時代聽老師說：「醫學只能救治肉體，哲學可以救治心靈」，因此選擇最冷門的社會，理想主義的性格，從年輕到老沒有改變，總是看不慣世間一切，懷抱相同的台灣獨立夢想，卻被現實弄到遍體麟傷。永興比我堅強，不懼不悔，我則懦弱，遇到失敗後，就隱遁山林，所以，他的「七十自述」豐富磅礡，改變死氣沉沉的社會，敢作人之不敢為大事，為台灣公義注入活力，關心底層生活，我則在失敗之後，開始親近這塊土地，開展我的學習之旅。

我們的命運多次交會

但是，我和永興都屬於傻瓜型的人物，我們兩人的生命曾經交會過，那時候，他在精神醫院工作，我則替精神病人創辦第一個「康復之家」。後來，進入永興在高雄衛生局的團隊，但是，不久又離去，等我隱遁深山，永興正好創辦《民報》，於是，我們的命運線又因為《民報》而走到交會，這也算是上帝的精心安排。

算起來，永興是我生命中的貴人，因為對台灣夢想無法達成，嘆息卻又不願放棄。

永興說：台灣人的夢還未實現，在這條建國路上結伴而行的人，有的老了，有的死了，有的改變了，永興在新書會上表達悲觀，但是，我卻不認為如此，我們可以理解失去理想的民進黨，如何流於世俗化，但是，一路走來，還有更多志同道合的人，並不曾因為走到半途，聽到不同的鼓聲，而被迷惑離散。

寫《湖濱散記》的亨利梭羅說：「當我們結伴同行的時候，有人腳步或許突然停了下來，甚至於遠離隊伍，不需要理會他，那些人因為聽到不同的鼓聲節奏被吸引，就讓他去吧」，詩人佛斯特說：「在森林中有很多交叉小路，我選擇人跡罕見那一條小路行去」。

實踐台灣新而獨立的國家，就是我們選擇的小路。一開始，或許寂寞，人跡罕至，但是這條小路終究會變成泱泱大路。

李登輝花了30年生命，實踐台灣主體化，讓台灣人認同感來到70%，但是，認同台灣人，不等於台灣國，台灣人的國家意志，成為台灣人建國的門檻，而突破這個門檻的要件就是勇敢，智慧，耐性，台灣人要克服中共恐嚇的戰爭壓力，要用智慧結合反共國家，要有耐性等待，卻不流於任命。

沒有台灣人，哪裡會有台灣國，這個夢一定會實現，或許是今年，或許是明年，辛苦的路已經走了一大半，國家獨立的山嶺就在眼前。



2020.8.11《我的人生交響曲-陳永興七十自述》、洪博學《一個人的行腳》新書發表會，左起：陳永興、敏洪奎、洪博學、李筱峰。圖／林世昌