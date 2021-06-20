作者建議，在家可以從事好的休閒活動，如追劇、唱歌、彈奏樂器、桌遊牌棋等，讓自己專注於原本喜歡做的事情，而減少疫情相關訊息襲上心頭，影響心情。示意圖／Pixabay

疫情起起伏伏，心情也跟著上上下下。

不過，說句老實話，心情本來就會隨著外界世界的變動而跟著變化——這可是人類演化兩百多萬年以來的重要成就！我們能存活下來，正是因為我們能因應變化；無法跟著環境伺機而動的「人」，早已被歷史洪流給吞沒。

因此，我們必須因應疫情，並做出相對應的合理反應，但不要有過度、不合理的情緒、認知、行為反應。

適度了解疫情變化、補充防疫物資、依實際狀況提升防疫作為、採取「戒慎」態度面對等，都是合理反應；但成天盯著疫情新聞、瘋狂囤貨、因防疫衍生問題而大打出手、演變出「恐懼」心情等，就不是合理反應了。

出現不合理反應，有何處理原則？

一旦發現自己冒出不合理的情緒、認知或行為反應，首先要能靜下心來，全面檢視自己的身心狀況，例如：失眠多夢、沒精神、各種痠痛、身體不適、坐不住、無法專心、容易生氣、𠢕(gâu)操煩、負面想法揮之不去、失去希望、出現自殺念頭等，都是常見身心症狀。

精神健康基金會提出精健12道，嘗試教導具體方法，增進國人的精神健康，其中的第7道是「精神健康評估」。透過心情溫度計、腦力壓力紅綠燈等APP，可以幫助大家適時檢測自己的身心症狀嚴重度，而這些檢測也會立即呈現結果，可以根據建議判斷如何因應。

若檢測結果身心症狀屬嚴重，可以到附近的精神科診所、心理治療所、諮商所接受協助，以避免狀況惡化。

若身心症狀結果屬中等，1925（依舊愛我）、1995（要救救我）、1980（依舊幫你）這些心理諮詢電話，都是不出門就能得到的心理協助。

若狀況不太嚴重，則可以做點自我修復或心腦操練的功課，好讓自己維持住正常功能。一個重要的原則是：不讓疫情無止境的影響心情，但在一定時空範圍裡認真面對它。

如何不讓疫情無止境影響心情？

許多人被疫情影響，導致時時刻刻感到焦躁、心煩，一個最簡單的對治方法，就是讓自己與疫情相關事情有所隔離，並增加專注於疫情以外的事情。

例如：減少自己一天之內接受疫情相關資訊的時間，不要時時刻刻守在螢幕前；這樣可以避免我們的大腦一直處在高度緊張狀況之中，也就不會讓壓力賀爾導致進一步的失眠、痠痛、易怒、煩躁等身心症狀。

如果持續想到疫情相關的事情，那麼每一個小時裡，可以給自己3-5分鐘的時間，讓頭腦完全放鬆，並將專注力鎖定在呼吸、身體與四肢的感受。精健12道其中的第2道，就是強調「足定氣靜」的大腦基本操練。

陶淵明的詩詞提到：「結廬在人境，而無車馬喧。問君何能爾？心遠地自偏。」平時未能好好修練「靜心」功夫的人，可趁著這波疫情，在家好好練習。

另外，運動也是減緩壓力衝擊的好方法。疫情期間雖然要盡量避免外出，但仍應該在家裡做些簡單的體操、瑜珈或重力訓練。運動可以加快壓力賀爾蒙的代謝速度，也可以減輕各種身心症狀。

再來，如果有自己原本在家就可以從事的休閒活動，如追劇、唱歌、彈奏樂器、桌遊牌棋等，都可以讓自己專注於原本喜歡做的事情，而減少疫情相關訊息襲上心頭。

此外，也多關懷周遭的人事物，和周圍環境多連結丶多關心，以找出人生幸福的源頭（精健道第5道），如此可以增加快樂、有意義的活動，對於轉移負面事件的注意力，同樣可以達成良好效益。

如何認真面對疫情造成的威脅？

除了轉移注意力之外，我們也必須認真面對疫情可能造成的威脅。實際上我們的文化存在一些既有元素，可以幫助我們抵禦攸關人生劇變的壓力事件。

例如「愛拚才會贏」歌詞中提到「人生可比是海上的波浪，有時起，有時落」提醒我們生命中的起起伏伏變動，本來就是很正常的事；「好運，壞運，都要照起工來行」也提醒我們無論狀況怎麼糟糕，該做的事情還是要一步一步把它做好。因此，如果待在家裡悶得發慌，唱唱這首歌或許也能幫助我們面對「無常」人生。

儒家思想提醒我們「盡人事，聽天命」，因此盡全力防治疫情，但最後結果如何，就看天命如何安排，也是一種頗具適應力的因應之道。另外，「既來之，則安之」，提醒我們接納世間萬物的各種變化，好好安身立命於天地之間。

聖嚴法師提醒我們遇到困難時，就逐步「面對它、接受它、處理他、放下它」。生老病死，本來就是人生的一部份；冠狀病毒的出現，讓我們得到提早參透生命本質的機會。

莊子的想法就更灑脫了，他藉由夢骷髏的故事，暗示人間勞苦，離開人世反而得到帝王般的快樂。他自己妻子去世時，也體悟到生老病死猶如春夏秋冬的轉變，因此留下「鼓盆而歌」的超凡事蹟。冠狀病毒肆虐全球，在在考驗著人們的生命智慧！

如何提升格局，超越疫情？

通常與親友聊聊心中感受，可以降低焦慮恐懼情緒。精神健康基金會長年以來，推廣「三五成群，遠離孤寂」的概念，並且在精健第10-12道中，強調人我相互支持的效益。

因此，不要把焦點放在一己之私的「小我」上，過去只顧自己身家性命的人，可以嘗試把「我」擴大，利用通訊設備關心遠親近鄰。如果能讓親友心情好些，自己存在的價值也就提升；當我們把心思放在別人身上，也就放下了自身的苦惱。

人生在世，不斷迎接各種挑戰；挑戰成功，自己的格局就更上一層樓。新冠病毒不斷發生病株變異，身為人類也必須不斷轉換心態格局。防疫從「心」做起，創造全新防疫「心」生活，我們終能戰勝病毒，活出最高的生命意義與價值。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台