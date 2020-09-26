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每日國際焦點

美國製資本財訂單8月增長超出預期，來到將近6年最高。

匈牙利總理反對歐盟偷渡客政策，拒絕匈牙利遭強迫接收偷渡客。

俄國指控歐盟不承認盧卡申科違法國際法，並且是間接干預內政。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

北韓

金正恩為槍殺焚屍南韓投北者道歉。

香港

英國嚴重關切黃之鋒被捕。

中國

英國抨擊中國新疆問題及香港問題。

新加坡

疫情影響外籍移民流失，新加坡人口2003年以來首度減少，年減1.8萬人，總人口569萬人，外籍移民164萬人。

紐西蘭

紐西蘭將於10月17日公投大麻合法化。若通過，將是繼烏拉圭、加拿大後，第三個大麻合法國。

匈牙利

總理反對歐盟偷渡客政策，拒絕匈牙利遭強迫接收偷渡客。

總理稱堅信川普會當選，沒有其他預備方案。

白俄羅斯

波海三國對白俄羅斯總統盧卡申科以下29人制裁禁止入境。

俄軍傘兵演習結束後從白俄撤出。

俄國指控歐盟不承認盧卡申科違法國際法，並且是間接干預內政。

俄羅斯

普丁稱美國與俄國應該同意互相不干預大選。

捷克

國防部與以色列政府談自以色列軍火商拉法葉購買短中程飛彈防禦系統。

英國

美英簽屬共同發展AI協定。

法國

巴黎國際人權聯盟表示在調查法國巴黎銀行於南蘇丹人道危機中的角色。

美國

副國務卿史帝芬拜岡表示，美國將人道援助敘利亞7.2億美元，以及薩赫勒地區（撒哈拉沙漠南緣）1.52億美元，南蘇丹1.08億美元。

美國製資本財訂單8月增長超出預期，來到將近6年最高。

美國通路因擔心疫情造成斷貨而大量囤貨，使得8月進口大增5.9%。

委內瑞拉

歐盟派出觀選團觀察12月大選。

巴勒斯坦

總統呼籲聯合國明年召開國際會議討論以巴和平進程。

蘇丹

水災7月以來已經造成超過60萬人流離失所。

那密比亞

蝗災摧毀500公頃土地。