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每日國際焦點

美國與印度簽屬分享機密衛星資訊與地圖資料協議，美國國務卿蓬佩奧警告中國威脅日增。

法國歷史老師因諷刺漫畫遭殺案造成伊斯蘭國家群起抨擊法國的國際事件，法國警告前往伊斯蘭國家的法國遊客可能成為攻擊目標。

川普對阿爾察赫停火失敗表示失望。阿爾察赫軍已有1009人陣亡。

梅克爾表示德國疫情嚴重，每7-8天確診人數倍增，每10天ICU住院人數倍增，依此速度再40天德國醫療體系就會崩潰。

印度

美國與印度簽屬分享機密衛星資訊與地圖資料協議，美國國務卿蓬佩奧警告中國威脅日增。

泰國

總理無視抗爭者辭職要求，表示會繼續留任。

法國

艾菲爾鐵塔發現一包武器，周遭撤離。

法國穆斯林領袖稱穆斯林應對諷刺漫畫視而不見。

聯合國譴責殺害法國歷史老師。

車臣首長表示馬克宏對諷刺穆罕默德漫畫的態度刺激恐怖份子。

沙烏地阿拉伯譴責法國漫畫，但不響應採取行動。

伊朗召見法國大使抨擊諷刺漫畫。

孟加拉數千人示威抗議馬克宏。

土耳其國會譴責馬克宏。

法國內政部長要土耳其不要干涉法國內政。

法國要求歐盟對土耳其行動。

法國警告前往伊斯蘭國家的法國遊客可能成為攻擊目標。

敦克爾克外海偷渡船翻覆至少4死。

亞美尼亞、亞塞拜然

美國國務卿蓬佩奧敦促兩國停火。

川普對阿爾察赫停火失敗表示失望。

普丁與艾爾段通電討論阿爾察赫問題。

阿爾察赫軍已有1009人陣亡。

德國

梅克爾表示德國疫情嚴重，每7-8天確診人數倍增，每10天ICU住院人數倍增，依此速度再40天德國醫療體系就會崩潰。

美國

Facebook破獲並攔截伊朗試圖散布駭客攻擊美國選舉系統的假消息。

以色列

以色列表示美國將解除對約旦河西岸、戈蘭高地投資研究計畫的禁令。

葉門

沙那發生胡塞勢力體育與青年部長遭槍殺。

巴基斯坦

宗教學校遭炸彈攻擊，7死80多傷。

尼日

6名持槍歹徒綁架1美國公民。