美國眾議院外交委員會首席共和黨成員麥考爾（Michael McCaul）及亞太小組委員會首席共和黨成員夏伯特（Steve Chabot）認為，增加台灣海峽緊張局勢的是中共的好戰，不是美國針對攻台的威懾努力。示意圖／Pixabay

拜登政府高級官員近日表示，美國假如在台灣安全問題上放棄「戰略模糊」，將造成台海局勢的不穩定。對此，國會共和黨議員批評說，這樣的表態是在附和中國共產黨政府試圖推動的敘事。

眾議院外交委員會首席共和黨成員麥考爾（Michael McCaul）及亞太小組委員會首席共和黨成員夏伯特（Steve Chabot）表示，白宮國家安全委員會印太事務協調員康貝爾（Kurt Campbell）及國家情報總監海恩斯（Avril Haines）相繼表示，美國對台灣安全做出明確承諾對美國有不利影響，他們的這種說法令人擔憂。這兩位議員說，造成台海緊張的是中國，而不是美國或台灣。

兩位眾議員星期二（5月11日）發表聲明中說，儘管中華人民共和國加大了針對台灣的咄咄逼人軍事行動，康貝爾及海恩斯卻認為，將美國對支持台灣安全防衛的承諾清晰化會破壞穩定。

聲明說，「增加台灣海峽緊張局勢的是中共的好戰，不是美國針對攻台的威懾努力，更不是台灣想要維持作為一個自由國家的慾望。我們的一些高級國安官員爭辯說，將我們的台灣政策現代化會是一個挑釁，這種說法令我們深感關切。這不僅與我們軍事指揮官的分析有鮮明分歧，而且恰恰是中共所謀求推動的敘事。現實情況要求發揮大膽的領導力來保持威懾，而不是為我們可能會打破中共過去幾年來一直在破壞的平衡而感到焦慮。」

中國一段時間以來不斷增加在台灣周邊的軍事活動頻率。

4月末，在被問到中國海軍一艘兩棲攻擊艦入列是否是對武統台灣做實質性準備時，中國國防部發言人吳謙聲稱：「我們絕不為任何形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。始終堅持做好應對外部勢力干涉和『台獨』分裂活動的充分準備。」

今年3月，時任美國印太司令部司令的戴維森上將（Adm. Philip Davidson）在卸任前的一場國會聽證會上警告說，中國可能在六年內對台灣採取軍事行動，雖然戰略模糊政策數十年來維持了台海的現狀，但這種政策應該例行性地予以重新思考。

美國國家情報總監海恩斯4月底在參議院軍事委員會一場聽證會上答覆委員會主席民主黨參議員里德（Jack Reed）關於「戰略模糊」與「戰略清晰」的問題時表示，如果美國「從戰略模糊改為戰略清晰，願意在台灣可能出事時干預，中國會認為這將造成非常大的不穩定」，而且也會認為美國一心要遏制中國崛起，這可能導致北京更加在世界各地破壞美國利益。

針對美國是否應該給台灣更明確安全保證，將「戰略模糊」改為「戰略清晰」政策的問題，白宮印太事務協調員康貝爾上星期也在《金融時報》的一次論壇上表示，美國和中國都認為，保持台海某種程度的現狀對彼此最為有利，如果採取戰略清晰的做法將會有「重大不利面」 。

康貝爾說，雖然台海情勢的確令人擔憂，尤其是在中國鎮壓香港民主後，許多人擔憂中國可能以為沒有後果而對台灣採取行動，但他認為維持和平穩定最好的方式，是通過外交、防衛創新和美國自身的能力「對中國領導層發出一致信號，讓他們不會在未來考慮某種野心勃勃或危險的挑釁作為」，因為任何美中之間為台灣發生的衝突都不會局在一個小的地理範圍，它會迅速擴大而且從根本上破壞全球經濟，後果是任何人都無法預料的。