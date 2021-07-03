林瑞祥，1932年出生於日本名古屋，父母親都是留日的醫學博士，他小時候父母親曾赴中國大陸行醫，後來因國共內戰動盪不安而舉家遷回台灣。林瑞祥成績優異考上台北建國中學，畢業後考進台大醫學院，台大畢業當兵退伍，他前往美國擔任內科住院醫師，之後到波士頓新英格蘭醫學中心擔任內科的糖尿病研究員，很幸運的被當時舉世聞名的胰島素發現者之一的貝斯特教授邀請，前往加拿大多倫多大學研究糖尿病長達16年，當時他已成為頂尖的糖尿病專家。

1978年台大醫院設立糖尿病中心，他應邀返台主持，並擔任台大醫學院臨床醫學研究所所長，從此他在台大指導過許多優秀的年輕醫師和醫學生，他的糖尿病看診和教學是當時全台灣最先進的示範門診，他也是將胰島素引進台灣的第一人，對台灣糖尿病患的治療和照護貢獻很大。

林瑞祥看診非常認真仔細，從家族病史、個人病史到病人的生活起居、飲食習慣都問的一清二楚，還要做身體檢查，包括足部、眼底、心電圖，看一次初診有時要花一小時，而且他很重視對病人的糖尿病衛教，親自為病人上課解說，甚至後來還作病人的團體衛教。他很注意糖尿病的併發症，要幫助病人控制好血糖，避免將來腎臟要洗腎或眼睛變失明的不幸結果，他視病如親非常有耐心，不管病人問什麼問題都不厭其煩的回答，真的是一個慈祥體貼的學者醫師，而且毫不擺架子，令病患深感溫馨的一位仁醫。當然從醫療成本效益的經營角度來看，或許林瑞祥不會幫醫院賺很多錢，但他仍堅持給糖尿病人最好的醫療服務品質，由於林瑞祥是虔誠的天主教徒，他從台大退休後應邀前往台東聖母醫院，為偏遠地區弱小的兄弟服務，2008年起他在台東為聖母醫院打造了糖尿病患的理想治療環境，不只是在醫院看診，還到社區部落去巡迴醫療，更設置了有機農場和餐廳，提供給糖尿病人和其他慢性疾病患者健康安全的飲食，當年他也獲頒台灣醫療典範獎！

2016年，林瑞祥帶領一批跟隨他多年的護理師、衛教師和醫檢師、藥師的糖尿病醫療團隊人員，到天主教耕莘醫院開設特別的糖尿病共享門診，就是從過去看診時一對一的方式，開放成用團體共享方式，讓病人互相對話，而醫療團隊人員帶著病人團體共享糖尿病的治療經驗和生活經驗。2017年他獲得林堉璘宏泰基金會「台灣奉獻鼓勵獎」，他將三百萬獎金捐出來，設立一個「林瑞祥教授診所」特別提供基層醫療院所的醫護人員觀摩學習的機會，他把共享門診如何做糖尿病衛教而成功控制糖化血色素、血壓、膽固醇的經驗，希望推廣到更多的糖尿病共同照護網的病友身上，他的診所2019年獲得國健署「機構創新特色標竿」特優獎，同時在糖尿病照護品質計畫的新增收案數及收案率也獲得典範獎，稱他為台灣糖尿病衛教之父可說是名實相符，即使已年近90歲，他還是每天忙著和病人互動，樂在其中！



2017年成立林瑞祥教授診所。圖／擷自林瑞祥教授臉書

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集