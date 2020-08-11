本報創辦人同時也是財團法人門諾基金會董事長陳永興醫師新書《我的人生交響曲：陳永興七十自述》發表會。圖／陳惠卿

本報創辦人同時也是財團法人門諾基金會董事長陳永興醫師，近日由玉山社出版公司出版《我的人生交響曲：陳永興七十自述》新書，於今日（8/11）下午３點，假台北台大校友會館四樓舉辦發表會。民報專欄作家洪博學先生新書《一個人的行腳》亦同時在會中發表。

發表會首先由玉山出版社發行人魏淑貞女士致詞，接下來由洪博學先生分享新書《一個人的行腳》的寫作過程及他對人生的體悟，本書是他獨居於台灣南部山林之中所完成的作品；接下來在陳永興醫師分享之前，他請全體來賓起立為日前辭世的前總統李登輝先生默哀追思，陳醫師表示在他的書中特別寫到他認為台灣如果能有總統紀念圖書館，最值得第一個成立的就是「李登輝紀念圖書館」，李前總以李前總統收藏之豐富及對台灣之貢獻，他的紀念圖書館一定最具歷史價值！

發表會中陳醫師一面分享書中所記錄的生命歷程，一面介紹來到現場的一起為理想打拼的好友。作為精神科醫師，陳醫師行醫45年期間，始終面向最需要幫助的族群。他不僅走進山區、走向偏鄉，亦曾進行全台灣精神醫療機構及人力普查、推動精神衛生法案，為精神病患者的人權奔走。身為台灣人，基於對人關懷讓他走上街頭、踏入政壇，參與二二八公義和平運動，在嘉義設立第一座二二八紀念碑，亦曾擔任民意代表、出任衛生局長及國策顧問。他雖自嘲是位「失敗的理想主義者」，卻不時表露為台灣奮鬥的壯志豪情。與他相交半生的台北教育大學台灣文化研究所名譽教授李筱峰也笑說，陳永興是位無可救藥的傻子，放著「人生勝利組」不當，卻積極參與社會服務與政治運動，心繫弱勢族群與台灣建國理想。知識份子的理想與醫者的本心如何貫徹？透過《我的人生交響曲：陳永興七十自述》一書，可看見一位知識份子對信念的堅持，並回望台灣社會的變遷與改革。

最後，福和會特別準備蛋糕，提前一天為陳永興醫師慶祝七十歲生日，陳醫師的生日願望就是期望在他有生之年或是現場來賓有生之年可以看到台灣人的理想實現，就是台灣成為一個獨立的國家。



陳永興醫師新書《我的人生交響曲：陳永興七十自述》發表會。圖／陳惠卿



洪博學分享新書《一個人的行腳》。圖／陳惠卿



陳永興醫師請全體來賓起立為日前辭世的前總統李登輝先生默哀追思。圖／陳惠卿



由福和會準備蛋糕提前一天慶祝陳永興醫師七十歲生日。圖／陳惠卿



新書發表會現場。圖／陳惠卿



新書發表會現場。圖／陳惠卿