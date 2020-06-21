高雄市長補選已經啟動，剛離開行政院職位的陳其邁，一回到高雄，就展開訪問果菜市場動作，很顯然，姿態比上次選舉更加謙卑，更加勤勞，所謂哪裡跌倒，就從哪裡站起來，陳其邁正在實踐這句話的哲理。

國民黨進退維谷

而陷入戰將難找的國民黨，卻出現多人相爭局面，也讓人看傻眼，尤其是有韓家軍稱呼的曹桓榮，出馬領表，引起黨內議論。

民眾黨方面，有野心卻沒行動，最近，台灣民意基金會針對「武漢瘟疫 」後的政黨支持度調查，民進黨創下史上最好的過半支持度，超過50%支持民進黨，比起全世界其他國家，台灣防疫可稱第一，人民對自己國家光榮感，也真實反映在民調上面。柯P三不五時重炮批判民進黨，創下聲量，因此民眾黨支持率，也已經追過國民黨，連時代力量黨也超過國民黨，如果國民黨在高雄市長補選缺席，未來很可能淪為泡沫政黨，搞不好連議長寶座也會失去，柯P正觀望國民黨的人選，但是自己也困難重重，老柯聲望不若以前，缺了高雄一個角，對他未來的總統之路，必然是一種傷害。

曹桓榮的舉動，正在攪亂國民黨的派系紛爭，已經宣布回鄉沉潛的老韓，是否再起，也成為高雄市民茶餘飯後的談資，畢竟，這位老兄曾經用一瓶礦泉水，拿下高雄市長寶座，被賴清德形容是政治奇才，2018年捲起政壇千堆雪，接著創下選總統500多萬票成績，他的動向自然引人注意。

6月17日，被高雄市民罷免下台的老韓，回到雲林迎接63歲生日，從臉書登出的照片來看，果然韓家軍軍容壯大，若加上一路相挺的黃復興黨員，老韓已經毫無疑問，是黨內最大派系，但是，基於政治場域上「人走茶涼 」的道理，老韓是否還具備呼喚韓粉的力量，沒有試一下，就不會見真章，於是，隔天，被視為韓家軍的曹桓榮，立即向國民黨市黨部登記，參加高雄市長補選。曹桓榮說，加入選舉無關老韓，但是，內行人不免懷疑，這種大事，絕對有人授意或者鼓勵，後面的影武者也就呼之欲出了。

老韓藉由補選練兵

可想而知，如果曹桓榮是受到老韓暗中鼓勵，那麼，國瑜練兵，志不在當選，目的只是保持韓粉的熱度而已，老韓在總統選舉時在高雄拿到61萬票，在臨別演說中已經暗示，「我將回來 」，如同老韓所說 ，還有130萬選民，沒有出門投下罷免票，這些人到底是不是潛在的韓粉，更需要呼喚，否則時間一久，大家就相忘於江湖了，這是台灣的政治選舉環境使然，通常，被時勢所造的明星政治人物，能夠有一年的保溫期，就已經可以偷笑，除非他長時間留下可以讓人懷念的政績，否則很難持久。

老韓歷經兩次選舉，卻可以創下一年半，還有數萬支持者的成績，這種情況在台灣當然是異數，這裡面也必須歸功於紅色媒體的情義相挺，說情義兩字，有褒有貶，因為台灣的媒體罕見這種現象，把媒體扮成黨媒，或專屬某人的傳聲筒，一路跟著一個人，不停的搞置入行銷，瞎捧的文章永不間斷，前不久，被紅色媒體控告的民進黨前秘書羅文嘉，出庭時說，原告認為「紅色媒體 」一說，足以影響社會形象，羅文嘉反駁說 ，「既然知道形象不好，就不當紅色傳聲筒就好了 」，其實，紅色媒體四字，並不帶有侮辱之意，用這個形容詞，屬於慣用語，目的是凸顯立場，而立場屬於個人信念和選擇，顏色或許讓人聯想到共產黨，但是，喜不喜歡，屬於個人觀感，至於媒體後面的操控者，並不在討論範圍。

特定媒體對老韓不離不棄，所以，被洗腦的韓粉，當然也不棄不離，說真的，把媒體辦成這樣，實在有違正常媒體的常態，只是這樣的台灣媒體環境現況如此，徒呼奈何。

紅色媒體還有戰場

媒體和網路是選舉的終極戰場，所有政黨從政者當然深知這一點，這也是為什麼中共已經控制14億人的媒體，還要花大錢控制海外的媒體，前不久，川普把《美國之音》的正副台長炒了魷魚，根據前《美國之音》中文部主任龔小夏的證詞，「美國之音」每年使用政府預算2億美金，但是兩位主管卻是左派人物，主管的老公還在中國投資，引發川普不滿的是，拿了政府的錢，卻沒有替美國說話，反而站在中共立場上發言，名義上說是平衡報導，其實是害怕得罪中共，兩年前，郭文貴訪問一半，被電台斷訊，就是來自中國使館壓力，這種情況令人難以忍受，美國政府可以對公部門電台要求忠誠，但是，對私人電視電台卻無可奈何，台灣情況也是如此，私人媒體要親共，也是自由，挑對象，扶持政治人物，也是自由，現在，韓家軍突然發難，加入補選，後面的挺韓媒體，和韓粉就是最大本錢，對老韓而言，只是一場練兵，還可以藉此向韓粉募款發大財，倒是國民黨已經陷入兩難，江主席頭殼正在冒著燒。