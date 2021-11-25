冬日午後，溫暖開箱。

看著林醫師寄來陳永興醫師甫出版《台灣醫界人物百人傳》套書，上下兩冊介紹先後為這塊土地奉獻心力、為國人建構醫療體系、看顧生命，共計228位醫師群像。陳醫師除了長期關心台灣醫療、社會公義、奉獻一己為公益外，長年筆耕不輟，在他筆下這一位位醫界人物，不只是台灣的卓絕菁英，更是這座島嶼的善良天使！

翻閱其中，一篇〈澎湖仁醫 開船巡診〉，讀來更是感懷不已！侯武忠（1963〜2017）醫師，生於澎湖馬公，馬小、馬公國中、馬公高中的同屆同學，雖不曾同班，但是在校時也稱熟稔。武忠自幼聰穎，應屆畢業即獲保送高醫，係屬我們高醫傑出校友林醫師的學弟。

2015年馬公高中同窗於基隆港召開畢業（民國70年）後首度同學會，在這個與故鄉有最直接聯想的海港。大夥意猶未盡，當年更直接移師高雄再度舉辦，侯醫師伉儷（夫人係省馬中同班）連袂從澎飛抵高雄與會，盛情難忘，侯醫師憨厚可親的神態，一如當年！

猶記數年前，在大愛人謝金龍醫師的介紹下，才得知大愛電台將侯醫師家鄉行醫懿行，拍成劇集，向世人介紹西瀛海島有這麼一位行船仁醫。而侯醫師愛鄉親民，身體力行的高尚情操，至今亦仍讓鄉親敬佩稱道，緬懷不已！

大音希聲，大愛無語；入冬的海島，浪濤拍岸，潮聲纏綿低迴，彷如南島綻放永恆深情的不凋花......



侯武忠醫師（1963〜2017）自外島巡迴醫療駕船回到岐頭。圖／擷自侯武忠臉書

歡迎參加 陳永興醫師

台灣醫界人物百人傳．續集新書發表會【台中場】

講題：台灣中部重要醫界人物

時間：11/27（六） 14:30-16:00

地點：中央書局

（台中市中區台灣大道一段235號）

報名表單： https://reurl.cc/dxOxVD