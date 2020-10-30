由弘道老人福利基金會主辦的世界最大銀髮舞臺秀《仙角百老匯9-食神接班人》即將在本週末10月31日（六）於臺北小巨蛋盛大登場！第一名店-小巨蛋門市將同時舉辦美食試吃活動，試吃品項包含：天麴肉鬆飯糰、芝麻香鬆飯糰、黃金芝麻拌麵及北海道純鮮奶霜淇淋，這是專門為銀髮族設計的友善、安心健康又美味的食品，歡迎參加活動的長者前來品嘗同樂。

第一名店也推出多項好康優惠，嚴選營養健康又適合年長者在家煮、安心吃的產品組合，歡迎有興趣的民眾當天共襄盛舉，且11/30前持舞臺秀入場券者還可至全台第一名店門市加碼選購。第一名店將捐助當日該店的營業額10%贊助弘道基金會，持續推廣老人福利各項業務，為台灣銀髮長者貢獻小小心力。

第一名店董事長王義郎表示，他們向來重視銀髮族福利，並且熱心響應公益。第一名店小巨蛋門市是新型態的健康便利超商，提供商圈內的上班族、運動族及參觀表演民眾各式安全衛生、健康美味的商品及餐點，店內所有販售的現作餐點、便當食品、飲料冰品，都為客戶嚴選天然、有機、安全、衛生的食材及商品，為消費者健康嚴格把關。且店內多項鮮食都是來自第一名店自養健康無毒天麴豬，特選鹿兒島天然麴菌及無農藥綠茶餵養，人道飼養210天足日，絕無瘦肉精、抗生素、重金屬、農藥及藥物殘留。第一名店研發多款型態的冷凍天麴豬即食料理，非常適合忙碌又注重健康的民眾！

第一名店響應公益活動《仙角百老匯９-食神接班人》