萊豬進口風暴未歇，日本核食叩關聲聲催，偏又爆出「食安檢測報告造假疑雲」，民眾實在食不安心，政府除加強把關外，更應把施政重心擺在增進國人的健康。除建議少吃紅肉及加工肉製品外，海鮮作為紅肉替代品，應該是極佳選項，特別在部分魚產品極需拓展消費市場之際，漁政主管部門應把握機會，有系統的來推廣「吃海鮮」有助身心健康。

魚類除美味外，還含有我們身體無法自行合成的Omega-3脂肪酸（DHA和EPA），雙胜肽類（如胜肽（carnosine）和甲肌肽（anserine）等）與牛磺酸（taurine），維生素B12、維生素D及其他礦物質（如氦、鐵、鋅和碘），更有助於身體健康和疾病防治，何況與多數農產品系統相比，漁業產出同等營養所釋放的溫室氣體量更低。許多研究顯示從吃魚獲得omega-3要優於攝取來自omega-3的添加物（主要來自魚油），因為從日常飲食中攝取omega-3的成分是最自然的方法。

根據最新「2020-2025年美國居民膳食指南」特別建議在每天2000卡路里的基準下，民眾每週至少8盎司海鮮（目前94%的美國兒童和80%的成年人都沒有達到這一指標台灣亦然），懷孕或哺乳期的婦女每週應食用8至12盎司各種海鮮，並建議選擇汞含量低的魚貝介類如鮭魚、鯷魚、狗鱈、鳳尾魚、沙丁魚、黑鱸、鮭魚、黑線鱈魚、尖吻鱸、吳郭魚、淡水鱒、鯰魚、牙鳕、右鮃、比目鱼、對蝦、螯蝦、扇貝、牡蠣等，考量海洋汙染及魚類資源枯竭等風險，應避吃鯊魚、深海橘鱸、鮪魚、劍魚、旗魚、鯖魚，這些也值得國人參考。

鑒於水產物容易腐敗變質，各國對水產品品質、衛生與安全之檢驗日趨嚴格。而台灣地處亞熱帶、高溫多濕，更會加快魚介類腐敗之速度，為此漁政機關應該輔導相關業者，從生產（捕獲）、運輸、冷藏、加工、物流、拍賣到零售各個階段皆應注意品質安全，確立低溫流通體系（如數位化冷鏈設備），並實施衛生自主管理作業，才可確保魚貨的新鮮度、品質及衛生，讓消費吃的安心。不過吃生魚的風險，始終是大於吃煮熟的魚，尤其某些魚容易有寄生蟲寄生，消費者還是需要自我衡量，不要因貪圖口腹之慾而傷了身。

台灣人沒有吃魚的習慣

不過全球消費趨勢的轉變亦值得重視。日本為全球第二大水產品進口國，過去日本民眾對肉類的消費量遠低於水產品，但是自日本加入CPTTP肉品進口關稅大幅調降後，日本國內消費肉類的數量增加，2019年日本食物總零售消費額為1729億美元，其中肉品占14.1％，魚貝介類消費只佔5.5﹪（平均每戶採購生鮮海產數量也從2008年的36.3公斤降至2019年的23公斤）。2020由於水產供應量不足（去年日本秋刀魚漁獲不到3萬公噸創50年新低）導致價格上漲，再加上飲食西化、單身人口增加，使得肉類在外食市場的用量也增加，消費者偏好逐漸轉向，台灣消費也出現同樣狀況。

台灣雖然四面環海，洋流交會帶來多元的季節性魚類，但是台灣人並不是親海民族，沒有吃魚的習慣，遑論食魚文化，對水產品的喜好度與鄰國日本相差甚遠，2020台灣每人每年平均消費量為35.4公斤（愈來愈多是進口的水產品），雖然較全球每人每年平均消費量20.3公斤高，卻不及日本每人每年平均消費量的63.7公斤。隨著國人飲食西化以及人口結構改變，年輕一代偏好肉類更甚於魚類，使得近年來國內牛肉消費成長最大，魚類消費量則呈現衰退現象，這也與海水魚蝦價格高，養殖魚類有臭土味，魚類多刺，有魚腥味，烹調麻煩，藥物殘留等有關，政府科研機構應投消費者所好，多研發推廣安全品質佳、價格合宜方及方便處理的魚產品。

水產對糧食安全貢獻有目共睹，唯台灣漁業發展還有許多待克服難題（氣候變遷、海洋汙染、資源短缺、基層勞力嚴重不足、缺可持續食物鏈等等），未來除了進行供給面改革，提高質與量外，應透過加工技術升級及產品多元化，來符合年輕世代的口味、飲食習慣及消費需求，穩定供需。為了國人健康，政府除了撒錢補貼救助外，更應該儘早開啟「食魚」教育，將海鮮納入國人日常飲食並從小培養國人親海和愛吃海鮮的習慣，既健康又可維護漁業生態環境的永續。這是一個長遠的工作，政府施政別見樹不見林！



作者建議，為了國人健康，政府除了撒錢補貼救助外，更應該儘早開啟「食魚」教育，將海鮮納入國人日常飲食並從小培養國人親海和愛吃海鮮的習慣，既健康又可維護漁業生態環境的永續。圖／民報資料照