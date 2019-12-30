王嘉寶老師，是我的鋼琴啓蒙老師，也是我見過最棒的合唱指揮之一。從小學6年級開始，我擔任小小茉莉合唱團伴奏，記得每週日一大早7點從家裏出門，總要換2趟公車到老師家，先彈完3個鐘頭合唱伴奏之後，老師才開始為我上鋼琴課。當時的我，懵懂無知，從剛開始也曾對合唱鋼琴伴奏產生厭惡，經過王老師的嚴厲教導以及她對合唱音樂的熱忱與堅持，我慢慢體悟出鋼琴融在4部和聲裏的美麗，從此對合唱音樂的情感一發不可收拾。高中3年，是合唱音樂陪伴我愉快的走過那段在聯考壓力下的煎熬歲月。大學4年，我又回到小小茉莉合唱團，継續和王老師學習，對合唱音樂著墨更深。讓我永遠也忘不了的，是我出國赴美留學的前夕，從來不苟言笑的王老師，拿出她身上珍藏多年的胸針，親手為我別在身上。看著老師的眼神，直到那一刻，我才明白老師對我的期許和愛，深深觸動了我內心深處的那根情弦……

在異國的歲月，讀書、結婚生女、IBM的工作，每天被忙碌填滿，但心中那根合唱和思念老師的情弦，總是蠢蠢欲動，於是我組成了美國德州奧斯汀龍吟合唱團，藉忙碌之餘，號召合唱同好一起吟唱來自故鄉的歌曲，聊慰鄉愁。外子是合唱團最大的粉絲兼音樂錄影和録音，3個女兒也循我的模式在合唱團裏長大，分別擔任鋼琴、小提琴伴奏和女高音。民國100年我曾帶領德州奧斯汀龍吟合唱團回台公演，得以探望了王老師，才得知老師中風，無法再指揮，因此小小茉莉合唱團暫時畫了休止符。再次看著老師的眼睛，在心中默默許願，等我退休後，一定要回台找回小小茉莉的團員，一起好好地唱出老師當年的合唱作品，以最用心的聲音獻給老師，感謝師恩。

如今，美夢成真。從美國IBM退休後，在我陸續回台陪伴母親的這2年間，聯絡到幾位從前小小茉莉的團員和奧斯汀龍吟合唱團回台定居的團員，以及一些愛好合唱的朋友共襄盛舉，前後大約練了1年的時間，才能在下星期的音樂會，用我們最真摯的感情唱出對王老師的愛，謹以這份茉莉情獻給王嘉寶老師和所有愛合唱的朋友，歡迎大家蒞臨這場感恩音樂會，在小小茉莉的和聲中盡情享受每一曲幸福之歌，感恩有您的支持與聆聽。



小小茉莉合唱團《茉莉情》2020謝師恩音樂會

時間：2020年1月4日星期6下午2: 30

地點：萬華艋舺教會，台北市貴陽街2段94號