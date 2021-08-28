本書帶你品味所羅門王與西亞智者的智慧果實，領會以色列民族的做人、家庭、職場智慧，也是每個人的「人生必修課」。

每個民族都有祖先流傳下來的「金玉良言」，而〈箴言〉正是以色列民族的智慧寶藏，在歷史上深受許多名人的喜愛。直到今天，以色列的各級學校仍然將它列入必修課程，提供每個人在做人、家庭、職場……等人生各層面所需要的指引。

盧牧師以平易近人的語氣講述〈箴言〉，除了原文解釋，也引述其他書卷的相關經文，搭配許多古今中外的典故、生活中的實例與新聞時事，帶領我們去理解、品味〈箴言〉的內容，來作為工作、生活、婚姻、教養的反思，並且將學得的智慧應用在自己的生活中。

全書一共90篇，除了講述智慧的特質、智慧可以帶來什麼，也講述了〈箴言〉所教導的各種生活智慧，包括：夫妻相處、教養孩子、待人處事、職場工作、提升心靈，以及非常重要的「說話的藝術」。

智慧是獲得幸福人生的金鑰，有了智慧，就知道如何做出正確的選擇，人生的旅途自然就會更順利。本書幫助我們掌握〈箴言〉的精華內容，引導我們將這些智慧格言融入自己的生活中，以實際行動去實踐出來，活出豐盛美好的生命。

推薦好評

你可以從頭按順序讀下去，也可隨興挑任何你想看的一段開始閱讀。每一段都可自成一格，但整本書有一個中心思想「敬天愛人」。透過書中所介紹希伯來古聖先賢的智慧良言，讀者必能開卷有益。──林信男，台大醫學院退休教授

如果您常覺得人生好難，給自己90天、每天看一篇本書中的內容並默想之，把時間投資在〈箴言〉的智慧上，改善自己的心靈體質，讓自己更能迎戰這世間的種種挑戰。──施以諾，輔大醫學院教授

90天的主題，循著一定的節奏，逐步深入、受到澆灌。最引人入勝的是盧牧師設計的每一篇標題，每一篇都是人生指引，而且是每天生活所需的選擇，光看目錄就想一探究竟了。──唐立娟，主日學師資培訓講師

在閱讀中，看到他平實的文字裡，揭示〈箴言〉中「智慧」的多樣面貌與其帶來的眾多果效，並結合對現代時事的觀點，開創古老智慧書卷的新意，使我受益良多。──徐玫玲，輔大音樂系教授

作者簡介

盧俊義 牧師，高雄人，台灣基督長老教會傳道者。

1974年自台南神學院畢業，陸續在台東關山、嘉義西門、台北東門等三間教會牧會，2013年2月退休，也曾任台南神學院、台灣神學院、玉山神學院、新竹聖經學院、台灣浸信會神學院等兼任講師。

他擔任過高雄少年感化院、台東武陵外役監獄的教誨師，以及台灣長老教會《教會公報》主編，並在好消息頻道（GOOD TV）主持節目。曾與佛教釋昭慧法師、天主教王敬弘神父共同成立「關懷生命協會」。

目前在民視電視台主持《這些人，這些事》與《邁向十字架之路》等節目，並在「i聽聽」主持podcast節目《盧俊義牧師講箴言》。同時擔任台北和信醫院宗教師、倫理和安寧委員，臺北醫學大學附設醫院倫理委員，以及長老教會總會「兒少營教材」及「兒童繪本」總策劃。帶領八個查經班，喜歡文字工作。

《箴言智慧書：一天一篇，90天掌握一生的處世智慧》網路分享會

2021年9月18日（六）晚上9點



圖／啟示出版社