李登輝著《二十一世紀台灣要到哪裡去》（2013年6月1日出版）與2020年12月陳師孟教授（前監察委員）出版《司法與惡的距離：尖尾週記》兩書都顯示目前政府的司法改革與轉型正義仍不合乎人民的期待。圖／擷自網路，民報合成

1996年底發生的太極門冤案，已進入第25個年頭，目前，仍然未能完全平反，追其原因，不外乎是體制與人為因素。近日細讀一些資料，發現「不正義體制」仍未消除，是主因之一。

2000年5月間，李前總統與日本漫畫家小林善紀先生對談時指出，我卸任總統的時候曾說：「台灣的改革尚未成功。」政治改革如果只是做表相的改革，那是不行的。為了不讓民主化中輟還需要做很多具體的事。首先有必要進行司法改革，根據司法創出社會的價值標準。

又指出，自古以來中國的司法當中不合理的地方就非常廣泛。大體上，戒嚴令時期所制定的很多法令都沒有納入人權的考量，而且對於個人的要求也都沒有清楚記明。所以我認為當務之急應該是進行司法改革。

司法改革淪為口號

李登輝著《二十一世紀台灣要到哪裡去》（2013年6月1日出版）第142〜143頁記載內容，民進黨執政後，沒有致力「轉型正義」，本身在「不正義體制」中迷航，甚至腐化，以致在2008年失去政權。此一事實，後來也讓國民黨頑守「不正義體制」振振有詞，導致今日民主、自由與人權的明顯倒退。因此，下次（按即2016年）獲得政權，民進黨務必要「以民為主」，完成「轉型正義」，讓台灣的政治競爭步上民主正軌。

2020年12月陳師孟教授（前監察委員）出版《司法與惡的距離：尖尾週記》，敘述司法權之運用，需要外力的監督，才能有公平正義。我們發現2016年民進黨取得政權後，為了迎合民意，曾推動司法改革與轉型正義，不過所得成果，不合人民的期待。套用前書《司法與惡的距離》，實際情形更為縮短，引人憂心與遺憾。

李前總統已離開我們。我們應該記取他生前的叮嚀，推動司法改革與轉型正義，必需落實有成效。否則，執政者一直在「不正義體制」中迷航，加上公權力被濫用的惡習不改，人權保障實在難以伸張。人民力爭公道，需要有突破困境的決心與勇氣。相信政府的「良心」施政，才能有公平正義的社會。太極門冤案何時得以完全平反，就靠大家共同努力吧！