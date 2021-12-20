1986年發生蘇聯車諾比核災事件，全球各地反核聲浪不斷。圖為發生爆炸的四號反應爐及覆蓋在上面的「石棺」（2006年攝）。示意圖／擷自維基百科，公有領域

核能發電為人類帶來貢獻，也帶來災難，例如核災及核武器的恐怖。在2018年「以核養綠」公投，在愚民的媒體及政治的操作之下，獲得通過。2021年12月18日「重啟核四」訴諸公投失敗收場，該公投案提案領銜人黃士修昨(18日)表示「很遺憾」。他提到，核四長年被污名化，且台電工程問題也永遠不會有答案。民進黨完全執政5年從來不查，到底在掩蓋什麼真相？3000億蓋好的核電廠白白報廢，沒有人負起法律責任。

由於1986年發生蘇聯車諾比核災事件，全球各地反核聲浪不斷，加上當時台灣用電成長趨緩，當時蔣經國總統指示暫緩興建；1992年李登輝總統時期，立法院預算委員會通過解凍核四預算案，核四電廠開始後續規劃興建；2000年民主進步黨執政，陳水扁總統指示「核四再評估」，2001年行政院正式宣佈第四核能發電廠工程復工；2011年發生311福島核災之後，情勢變化，馬英九總統宣佈「核四封存」。黃士修說沒有人負起法律責任，到底是指哪一位總統呢？

在台北市政府印發的「重啟核四」公投理由稱，「核四發電量一年193億度，運轉40年是7720億度，平均每度電費約1.4元，感謝綠聯盟認證核四真的很便宜」。如此計算方式，相當不專業，193億度×40=7720億度，在核電廠運轉40年的期間，難道不需要換裝核燃料棒、由反應爐拆下使用過核燃料棒嗎？核電廠40年「全年無休」可能嗎？這種論述出現在官方的公投文宣公報，欺騙人民，應予譴責。

黃士修另表示，核四公投未通過，每年少200億度電（前述估計193億），中南部多燒730萬噸煤，每年超過9000人死於肺癌。數據從何而來？還扯到民進黨後續的四、五、六接計畫，將徹底弱化國防安全，出賣台灣主權？又是信口雌黃，惟恐天下不亂？

平心而論，由核能發電的科學專業性談起。我們發現「重啟核四」公投領銜人，根本不具有核能發電的科學專業知識，顯然是這次公投的最大敗筆、贏家，不過也透顯出他戰狼的本性，合乎趙少康「戰鬥藍」的要求！