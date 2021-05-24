第74屆「世界衛生大會」（WHA）線上會議於台北時間5月24日開議，台灣未獲邀出席。外交部長吳釗燮及衛福部長陳時中表達嚴正抗議，強調政府及全民持續積極爭取參與WHA的堅定決心，也向今年國際社會對台灣參與WHA的強勁支持，表達誠摯謝意。

陳時中指出，今年WHA仍聚焦因應新冠肺炎疫情，以共同建立更健康、更安全及更公平的世界。近日台灣疫情升溫，再次說明病毒不分國界，台灣也無法置身事外，全球防疫不應有缺口，需要全世界分享所有資訊及專業共同合作抗疫。台灣未受邀參與WHA，不僅是台灣的損失，也是世界的損失。健康是基本人權、普世價值，「世界衛生組織」（WHO）作為專業國際醫衛組織，應為全人類健康福祉服務，不應屈從於特定會員的政治利益。

吳釗燮對於WHO秘書處持續漠視2350萬台灣人民的健康人權感到遺憾，WHO忽視國際社會發出讓台灣為全球公衛醫療做出貢獻的正義之聲，不僅違反WHO在內的聯合國體系一再強調「不遺漏任何人」的崇高目標，世界各國也無法受惠於台灣豐富的公衛經驗，我國政府對此表達強烈的不滿。

外交部表示，中國不斷謊稱已經為台灣參與WHO做出妥善安排，此說法完全悖離事實、不符國際認知，也違反台灣人民意志。中華人民共和國從未統治過台灣，卻持續不當曲解聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議，一再誤導國際社會。

外交部表示，「七大工業國集團」（G7）史無前例在外長公報明確支持台灣有意義參與WHO及WHA，意義格外重大。友邦及日本、瑞典、加拿大、比利時及美國政府領導人或高階官員也公開表達堅定支持。全球國會共同挺台力量更是史上最高，法國參議院、丹麥國會及斯洛伐克國會外交委員會首度通過友我決議。