包括內政部次長丶法務部次長等政務官是否違反行政中立，介入選舉，當事人均辯稱政務官有權為所屬政黨及候選人助選，沒有違法問題。的確，政務官依政治任命，與政府首長共進退，在符合規範之下，可以從事競選活動。

可是國內行之多年的規範，憲法明文規定超出黨派獨立行使職權的政務官，不參加政治活動，不介入政黨及競選活動。例如考試丶司法丶監察三院的政務官，行政院所屬獨立行政機關（例如中央選舉委員會丶公平交易委員會丶NCC等）政務官。另外，內政部丶法務部丶國防部的政務官，也不介入選舉活動。因為國軍超出黨派，係國家的軍隊，國防部長等以身作則，作為楷模。

內政、法務政務官不應介入選舉

內政部所屬警政署等，負責全國治安工作，警政中立不可或缺，作為警政單位直屬長官的內政部政務官，不宜介入選舉。再者，內政部係選舉法主管機關，中央選委會負責選務工作，選政業務仍由內政部負責。內政部政務官不介入選舉，或許連當事人都不了解。法務部主管檢察及調查等業務，法務部政務官不介入政治及選舉活動，在民進黨2000中央執政，當時法務部長陳定南即樹立良好典範。

政務官性質特殊，與一般常任文官有別，但有不少政治及道德責任，基本行政倫理也十分重要。通常政務官（尤其擔任政府部門首長），政治責任包括，政策制定施行結果不佳，造成國家人民損失。江郎才盡，對於負責的業務，無法提出因應措施。與所屬長官丶政黨，在重大議題或自己主管業務，意見不合。這些政務官起碼的政治責任，目前似乎式微，責任政治流失，部會首長的風範，渺不可見。

至於政務官個人私德，因為主管業務發生不幸傷亡事故，即使沒有直接責任，十之八九必須擔負道義責任，辭職下台。台灣若干政務官，未能身段漂亮的下台，有人甚至不知道為什麼要鞠躬下台。政務官本人不諳世故，所屬長官丶政黨亦是，社會大眾也不追究，形成諷刺的政治問題。

政務官也是行政部門的成員，一些行政倫理規範，務必遵守，甚至要求標準超過一般常任文官。以選舉為例，行政中立法的規定，包括不能利用行政資源從事選舉活動，不能要求所屬介入選舉，在辦公室及上班時間，不得從事競選活動等。政務官本人作為參選人，更宜𧫴守規矩。此次總統大選，民進黨政府不顧財政紀律，利多政策大放送之外，公然利用政府資源從事競選活動，不勝枚舉，令人失望。例如政府部門置入行銷，卻公然加入現任總統（亦是總統候選人），此種現象以前相當罕見。

政務官的政治責任與行政倫理，不僅限選舉期間，平時亦宜遵從。此次民進黨政府部分政務官在選舉期間所作所為，令人不敢恭維，需要深入檢討改進。