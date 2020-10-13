被美國定義為跨國犯罪集團的中共，終於亮出真面目，武漢瘟疫激怒美國，造成美國FBI大肆逮捕紅色共諜，驅逐孔子學院，以及拒絕具有軍事背景留學生入境，美中政治經濟脫鉤越演越烈，中共惱羞成怒，不敢直接槓上美國，只能找台灣出氣。數月來，軍機武嚇台灣尚未停止，如今再度推出舊戲碼新包裝的台灣特務劇本，這是典型文攻。

台灣人可能都是間諜

10月12日，中共央視第二位劇本泡製出台，主角是一位留學捷克的學者鄭宇欽，鄭宇欽去年進入中國隨即被逮捕，情況和李孟居類似，一過海關就出事，很顯然這種情況並非隨機抓人，而是鎖定目標，依據監視器臉部監控抓人。李孟居是台灣加入聯合國協進會會員，平凡人物，支持台灣獨立無庸質疑，而這一點也成為被捕的罪名，那麼86%認同自己是台灣人者，恐怕要考慮是否和中國脫鉤了，不要變成肉票。而鄭宇欽撰寫相關台歐外交領域文章，以及報導中共在歐洲的滲透，也變成罪名之一，顯見，中共對台灣所有反共色彩鮮明的媒體，或個人已經無法忍受，因此，在這些媒體機構工作者，即便自己不是記者或撰文者，也必須正視自己的安全，最好連香港也不應該入境，否則被綁架，真的求救無門，這樣的中國是不是台灣敵國，或許只有少數紅統人士和紅色媒體還在裝糊塗。

這一次央視的劇本，編輯相當拙劣，因為，2018年的所謂「雷霆行動」，同樣破獲數百個台灣特務案件，兩年後，同樣的新聞又炒作一次，又是數百個特務案件，不免讓人質疑，如果一口氣每年就可以抓幾百個特務，那麼台灣進入中國的特務，少說有十倍，可以說是到處皆台灣特務了，這種故事已經荒唐到無法置信地步，日後，就算旅遊也不能進中國，事實上，西方國家已經對中國發出旅遊禁令，在這樣的國家，旅客隨時會失蹤，所以蘇貞昌霸氣回應，「這樣子隨便抓人，台灣當然拒絕被統一了」。

中共過去綁架台灣人，不管冠上任何罪名，卻還不至於如此大力宣傳，主要原因擔心造成在中國的台商恐慌，現在卻一反常態，可以判斷中共對目前還不離開的台商，已經完全控制，通常，傳統產業的台商把中國當作市場，想走也無法走，因為工廠搬不動，土地賣不掉，如果不想當作中共的奴隸，只有丟下身家所有，兩袖清風離開，中共還是最後大贏家，私人企業很快被中共侵吞，這種故事已經不斷上演。

台商是最後韭菜

上演抓台灣特務戲碼之後，昨天，江蘇省政府已經下令對省內企業查稅，江蘇也是台商重要聚集地，很顯然此舉就是針對台商，江蘇大動作查稅，配合央視抓台灣特務，證明三件事：第一、中共國庫空虛了，挽救經濟已經失敗；第二、台商將成為這一波的韭菜，用更直白的話說，「搶匪已經來到家門口」，你要走人保命，還是保護財產，如果你選擇後者，最終很可能人才兩失；第三、目前還不願意離開的台商，以親近國民黨居多，也是中共用以動員台灣內部選舉的協助者，利用台灣民主自由進行反民主自由的旗手，如果中共也必須向台商動刀子，證明了中共對國民黨在台灣能否奪權，已經不抱希望，所以給台灣的優惠保護已經可以收傘了，除非你已經表忠是中共自家人，否則被掃地出門指日可待，這是1949年已經演過的劇情。

抓台灣特務只是文攻動作，但是，向台商揮舞查稅大刀，這裡面就有文章了，因為，查稅只是表面工作，逼你走路或者查稅後抓人，完全依靠中共黨官一句話，如果中共連台商也不想留，可以猜測中共經濟問題已經無法拯救，全面鎖國的時刻來臨了，台商台幹還傻傻，看不清時局，現在再不走，可能就不能走了，要改護照，變成中國人了。

前日，一位台商老友冒著瘟疫疫情必須隔離，還搶著進入上海，我勸他別進去，他說，人民幣藏在中國的家中，不過去取出來，在台灣無法生活，這位老兄自從武漢瘟疫爆發，就留在台灣，快要一年了，盤纏已經用盡，文後，也祝福他可以順利離境回台。



中國上演抓台灣特務戲碼之後，江蘇省政府也下令對省內企業查稅，如果中共連台商也不想留，可以猜測中共經濟問題已經無法拯救。圖／擷自公視新聞影片，Pixabay，民報合成