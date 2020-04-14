經過400年黑奴販運，物資掠奪，非洲元氣大傷，加上發展緩慢，西方國家退出非洲舞台，給了中國崛起後的新舞台。在人民幣攻勢下，非洲國家幾乎全淪為中國的幫手，沒有這些選票當後盾，中國無法快速控制聯合國等國際組織。 圖為布吉納法索街頭，取自維基百科

武漢瘟疫肆虐全球200多個國家，也造就「世衛組織」秘書長譚德塞，很短時間聞名天下，這位被紅色中國扶持登上秘書長的專家，取代卸任的陳馮富珍，老譚在衣索匹亞從政時期，就是左派人民陣線要角，被中共提拔上位，並不奇怪，可以持續為「中共國」在WHO看門，打擊台灣。

老譚因為只顧政治，不顧專業，終於讓「武漢瘟疫」一發不可收拾，美國紐約連棺材都來不及做，殯儀館也因為生意太好受不了，川普當然火大，世界各國連署逼這位譚老兄下台，他卻認為只要中共黑幫罩著，就可以好官自我為之，沒想到被川普一罵之後，居然把砲口轉向非會員的台灣，企圖以「種族歧視」轉移失職問題焦點，還可以拉非洲國家打擊美國，讓習大王滿意。

老譚既然無法看懂中文，玩起政治手法一流，顯然，背後有高人指點，試問，「種族歧視」四個字看不懂，如何知道有人修理他，我們不得不懷疑，幫他翻譯的助理故意陷害他，把老譚當槍使，用他出面修理台灣，後面的影武者當然是「中共國」，沒料到，這個種族歧視字眼在國際上太過敏感，尤其是武漢瘟疫期間，黃黑白一團亂。

老譚發難問責台灣時候，正好中國廣州三元里，爆發中國公安驅趕非洲人的事件，如今事件還未落幕，奈及利亞大使在現場指責中國公安，沒有允許，亂闖使館，非法扣留黑人護照，一場活生生種族歧視現行犯，就在眼前上演，老譚卻視而不見，沒想到，銷聲匿跡的台灣紅色五毛名嘴，一看老譚出手，心裡也急了，紛紛跳出來表忠，想藉此機會向中共黑幫老大邀功領賞，力挺老譚，新黨小將「王炳中」義氣凜然，失意政客老邱不遑多讓，黃智賢更不用說了，男女黃安已經習慣罵台，但是，被視為藍營名嘴的唐湘龍，也誤判情勢，跳進漩渦，就讓人懷疑他的判斷力了。

「種族歧視」不只是字眼很敏感，現實環境，華人在世界各地，因為口罩問題也受到歧視，川普說了兩次「中國病毒」，也知道馬上住口，更何況，美國歷史上黑白問題的傷口，蔓延幾百年還無法止息，實在碰不得，這個馬蜂窩一旦弄破，就無法收拾，由於瘟疫問題，目前全球化下世界的政治，經濟，社會問題，已經全面混亂，WHO長期把台灣視為中國一部分，指責台灣犯下如此大罪，等於指責中國，剛剛好，廣州被驅趕黑人流浪街頭，還正在進行。

4月12日，非洲多個駐中國大使包含剛果，迦納，肯亞，奈及利亞，塞內加爾，已經透過大使協會，向中國外交部遞出抗議信，這件事恐怕沒這麼快善罷甘休，如果事件燒到非洲，中國在非洲辛苦所建立的地盤，可能會折損一半。

非洲國家跟著中國搖旗吶喊

戰後，被白人殖民的非洲走向獨立，因為從黑奴販運到殖民掠奪，白人在非洲的確惡名昭彰，當然，也有一生為非洲奉獻的教會修女神父，例如史懷哲醫生，但是善事無法彌補惡行，就算西方國家以救濟援助方式扶持非洲，但是，經過400年黑奴販運，物資掠奪，非洲元氣大傷，加上發展緩慢，西方國家才慢慢退出非洲舞台，卻給了中國崛起後的新舞台，在中共國的人民幣攻勢下，除了史瓦濟蘭以外，非洲國家都是中國的國際幫手，沒有這些選票當後盾，中國無法快速控制聯合國等國際組織，非洲從依賴白人轉向依賴中國人，至少黃種人在非洲沒有留下迫害歷史，甚至亞非國家在歷史上，也曾經遭遇同樣的被殖民命運，所以，中共國勢力能夠在非洲世界快速興起，感同身受是一個重要理由，至於，中共國是否真心對待非洲民族，那又是另外的課題，至少，中共國在非洲的投資行為必須低調隱密，以免又被人灌上紅色殖民掠奪者的稱呼。

黑人離開非洲，到亞洲奮鬥的歷史始於1970年，戰後快速復興的日本，在1990年全盛時期各國來日本淘金的黑人來到30萬，這下子日本人擔心了，日本文化一向對外族有戒心，東京滿街黑人，必須處理，所以就通過預算，搞了軟性遣送，當時黑人以莫三比克最多，日本政府和莫國政府談好價錢，只要國民願意回國，每一人發送1000美金做回鄉基金，有一半黑人不想回去，搞到日本政府不耐煩，最後只好以抓捕強制方式，硬性遣送回非洲，90年代以後，風水輪流轉，中國經濟崛起，黑人的亞洲據點改為中國，尤其是廣州附近以及浙江義烏，除了來華的非洲學生和商務簽證者，各國黑人大約有10萬人，其他20萬人以旅行兼跑單幫最多，這些人群聚在廣州三元里，廉價小旅館或者租屋，進行小型貿易工作，有十萬名黑人甚至娶了中國太太。

武漢瘟疫爆發，1月23日，武漢封城，大約有10萬人被遣送離開中國，中共黨媒說，「有10萬名中國女人一夕之間變成寡婦」，四月初，中共國向國際高調宣揚抗疫成果，於是，離開中國的黑人又回來了，四月5日，廣州機場驗出黑人確診病例，兩天後，又有4名黑人確診，訊息從「微信群」被轉發，變成一百多人確診，反正中共官方數字不可信，接下來，旅館和租屋業主，開始把黑人趕走，公安也加入行列，在街上抓人，限定時間出境，三元里道路旁一堆無處可去的黑人，手上拿著家當行旅，這下子問題來了。

中國外交部眼看非洲朋友發火了，老譚為了打台灣給中共消火，用詞太OVER，沒想到台灣紅色小丑也跟著瞎起鬨，現在，恐怕老譚的官位也難保了。